Um jovem de 18 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na noite de sexta-feira, 27, no km 365 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia, na região de Franca.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Entrevias, o acidente foi registrado às 21h40 e classificado como de alta criticidade, com morte.

Segundo o que foi apurado, o caminhão VW 19.320 trafegava pela faixa 2 da pista norte, em trecho de pista dupla e sob tempo bom, quando colidiu na traseira de uma bicicleta elétrica que seguia logo à frente. Com o impacto, o ciclista, identificado como Ian Felipe Ataíde, e a bicicleta foram arremessados para o acostamento.