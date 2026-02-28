Um jovem de 18 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na noite de sexta-feira, 27, no km 365 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia, na região de Franca.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Entrevias, o acidente foi registrado às 21h40 e classificado como de alta criticidade, com morte.
Segundo o que foi apurado, o caminhão VW 19.320 trafegava pela faixa 2 da pista norte, em trecho de pista dupla e sob tempo bom, quando colidiu na traseira de uma bicicleta elétrica que seguia logo à frente. Com o impacto, o ciclista, identificado como Ian Felipe Ataíde, e a bicicleta foram arremessados para o acostamento.
O condutor do caminhão parou o veículo no acostamento e permaneceu no local. Ele não sofreu ferimentos.
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos por volta das 0h48 deste sábado (28). A bicicleta foi retirada do local pelo padrasto da vítima. O caminhão foi liberado e seguiu viagem às 1h42.
O acostamento da pista norte ficou interditado entre 21h45 e 1h45, sem registro de congestionamento. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
