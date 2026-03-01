Um jovem de 23 anos foi executado a tiros na madrugada deste sábado, 28, para domingo, 1°, na avenida Professor Cláudio Junqueira, no Jardim Zelinda, região oeste de Franca.
A vítima foi identificada como Jonas Cesar da Silva Cortez. Segundo testemunhas, ele estava na porta de uma residência quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos.
Pelo menos dois tiros atingiram o jovem, que morreu no local. A USA (Unidade de Suporte Avançado( do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico apenas constatou o óbito.
Além de atingir a vítima, os disparos também acertaram um veículo que estava estacionado na garagem, além da janela e do portão do imóvel.
Equipes da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos periciais. Após os levantamentos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso será investigado para identificar os autores e a motivação do homicídio.
Até o momento ainda não há informações sobre o velório de Jonas.
