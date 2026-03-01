Um jovem de 23 anos foi executado a tiros na madrugada deste sábado, 28, para domingo, 1°, na avenida Professor Cláudio Junqueira, no Jardim Zelinda, região oeste de Franca.

A vítima foi identificada como Jonas Cesar da Silva Cortez. Segundo testemunhas, ele estava na porta de uma residência quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos.

Pelo menos dois tiros atingiram o jovem, que morreu no local. A USA (Unidade de Suporte Avançado( do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico apenas constatou o óbito.