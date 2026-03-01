01 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
NA PORTA DE CASA

Homem é executado a tiros no Jardim Zelinda, em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp GCN
Jonas, de 23 anos, não resistiu e morreu no local
Um jovem de 23 anos foi executado a tiros na madrugada deste sábado, 28, para domingo, 1°, na avenida Professor Cláudio Junqueira, no Jardim Zelinda, região oeste de Franca.

A vítima foi identificada como Jonas Cesar da Silva Cortez. Segundo testemunhas, ele estava na porta de uma residência quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos.

Pelo menos dois tiros atingiram o jovem, que morreu no local. A USA (Unidade de Suporte Avançado( do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico apenas constatou o óbito.

Além de atingir a vítima, os disparos também acertaram um veículo que estava estacionado na garagem, além da janela e do portão do imóvel.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos periciais. Após os levantamentos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso será investigado para identificar os autores e a motivação do homicídio.

Até o momento ainda não há informações sobre o velório de Jonas.

