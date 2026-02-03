Como antecipado pelo Portal GCN/Rede Sampi na semana passada, a Prefeitura de Franca concluiu os ajustes finais e publicou uma nova licitação para a realização da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) 2026. O evento está previsto para ocorrer entre os dias 14 e 24 de maio, no Parque de Exposições “Fernando Costa”.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, dia 3. De acordo com o documento, as empresas interessadas em promover a festa deverão apresentar suas propostas até o dia 4 de março, às 9h30. O valor do lance mínimo foi fixado em R$ 292.481,88, e vencerá a concorrência a empresa que oferecer o maior lance.

O edital completo, com todas as regras, critérios técnicos e exigências para a realização do evento, deve ser publicado nesta quarta-feira, dia 4.