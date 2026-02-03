Como antecipado pelo Portal GCN/Rede Sampi na semana passada, a Prefeitura de Franca concluiu os ajustes finais e publicou uma nova licitação para a realização da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) 2026. O evento está previsto para ocorrer entre os dias 14 e 24 de maio, no Parque de Exposições “Fernando Costa”.
O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, dia 3. De acordo com o documento, as empresas interessadas em promover a festa deverão apresentar suas propostas até o dia 4 de março, às 9h30. O valor do lance mínimo foi fixado em R$ 292.481,88, e vencerá a concorrência a empresa que oferecer o maior lance.
O edital completo, com todas as regras, critérios técnicos e exigências para a realização do evento, deve ser publicado nesta quarta-feira, dia 4.
A reportagem procurou a Prefeitura de Franca para saber se permanece no novo edital a exigência de cinco shows, sendo dois com entrada gratuita e um de caráter ecumênico, conforme previsto em processos licitatórios anteriores. Até a publicação deste texto, não houve retorno.
Terceira tentativa
Esta é a terceira tentativa da Prefeitura de Franca de contratar uma empresa responsável pela organização da Expoagro 2026. As duas licitações anteriores foram consideradas fracassadas, após as empresas participantes desistirem de executar o evento e de assinar o contrato para assumir a realização da festa.
A Expoagro é um dos eventos mais tradicionais do calendário de Franca e costuma reunir shows musicais, atrações agropecuárias e grande público ao longo de vários dias.
