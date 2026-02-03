Um homem de 46 anos foi preso no início da manhã desta terça-feira, 3, acusado de liderar uma quadrilha especializada no roubo, furto e receptação de caminhões e tratores. Agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), liderados pelo delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no bairro City Petrópolis, na região norte de Franca.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é investigado por envolvimento em crimes de furto, roubo e receptação de caminhões e tratores, com atuação em diversas cidades da região.

Com os mandados judiciais em mãos, os policiais se posicionaram em frente à casa do acusado. Um dos agentes utilizou uma espécie de aríete para o arrombamento do portão. Após a contagem, o portão foi atingido duas vezes e aberto. Na sequência, os demais policiais e o delegado responsável pela operação entraram na residência, anunciando a presença da polícia.