A mãe de uma criança que se apresentou em um evento de cultura k-pop realizado no Franca Shopping relatou o abalo emocional vivido pela filha, após a circulação de um vídeo não autorizado nas redes sociais, acompanhado de comentários ofensivos. Segundo a família, a situação ultrapassou a esfera digital e atingiu diretamente o bem-estar da criança.

De acordo com a mãe, a família tentou proteger a filha do conteúdo, evitando que ela tivesse contato com o vídeo. No entanto, colegas da escola comentaram sobre a publicação, o que fez com que a menina tomasse conhecimento da situação. “Ela ficou abalada”, relata a mãe, que afirma que a família tem buscado acolher a criança com diálogo e cuidado. “Estamos conversando bastante, reforçando que ela não fez nada de errado e que muitas pessoas a defenderam.”

A principal preocupação, segundo a família, é que o episódio afete a autoestima da criança e faça com que ela perca o prazer de dançar ou de se expressar em público. “Nosso maior medo é que ela deixe de fazer o que gosta por causa da atitude de adolescentes sem noção”, afirma a mãe.