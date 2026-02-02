Após três derrotas no Campeonato Paulista da Série A3, a Francana ocupa a lanterna da competição, ainda sem pontuar. Apesar do início negativo, o clube mantém a confiança no trabalho do técnico Luís Gustavo, o “Viola”. A permanência do treinador foi confirmada nesta segunda-feira, 2, pelo presidente da Veterana, Rafael Diniz.
O dirigente reconheceu que as derrotas no início do campeonato deixaram todos insatisfeitos, mas afirmou que não tomará decisões de “cabeça quente” ou influenciadas por críticas em redes sociais. “Não é momento de mudanças. Acompanhamos diariamente os treinos e os jogos, e a equipe está bem preparada”, acredita Rafael Diniz.
O presidente afirmou que a turbulência fora de campo tem afetado o emocional dos atletas e gerado impaciência no torcedor. “Já na estreia em Franca, após o primeiro jogo, houve uma avalanche de críticas e análises equivocadas sobre a capacidade deste grupo, muito em função da insatisfação de parte da torcida pelo fato de eu não ter aceitado a parceria proposta pelo Conselho”, acrescentou.
A Francana estreou no “Lanchão” com derrota para o Catanduva por 1 a 0. Em seguida, perdeu para a Itapirense por 2 a 0, em Itapira. Por fim, sofreu mais um revés fora de casa, desta vez contra o XV de Jaú, por 2 a 1.
“Assumo integralmente a responsabilidade pelos resultados, como sempre fiz. Sou eu quem contrata todos os profissionais que atuam no clube, da área administrativa à comissão técnica e aos atletas. Criou-se um folclore de que, se os primeiros jogos não fossem perfeitos, todo o projeto seria alterado. Isso não acontecerá, pois não há lógica nem coerência nisso”, disse Diniz.
A próxima partida da equipe será contra o Desportivo Brasil, nesta quarta-feira, 4, às 19h30, em Franca, com a expectativa de começo de uma nova fase.
Dança de treinadores
Em um campeonato de “tiro curto”, as derrotas já estão gerando demissões na A3, como no caso do União São João, Rio Branco e Bandeirante. O União trocou o Danilo Sacramento pelo experiente Edson Vieira; o Rio Branco dispensou Tuca Guimarães e contratou Marcelo Marelli; e o time de Birigui trocou Luís Carlos Martins por Fábio Toth.
Classificação do Paulista Série A3 após três rodadas
1º - Portuguesa Santista – 9
2º - Catanduva – 7
3º - Rio Claro – 7
4º - XV de Jaú – 6
5º - Marília – 5
6º - São Bernardo – 5
7º - Barbarense – 5
8º - Itapirense – 4
9º - Desportivo Brasil – 4
10º - União São João – 3
11º - Rio Preto – 3
12º - Paulista – 2
13º - Suzano – 1
14º - Rio Branco – 1
15º - Bandeirante – 1
16º - Francana – 0
