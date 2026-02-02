Após três derrotas no Campeonato Paulista da Série A3, a Francana ocupa a lanterna da competição, ainda sem pontuar. Apesar do início negativo, o clube mantém a confiança no trabalho do técnico Luís Gustavo, o “Viola”. A permanência do treinador foi confirmada nesta segunda-feira, 2, pelo presidente da Veterana, Rafael Diniz.

O dirigente reconheceu que as derrotas no início do campeonato deixaram todos insatisfeitos, mas afirmou que não tomará decisões de “cabeça quente” ou influenciadas por críticas em redes sociais. “Não é momento de mudanças. Acompanhamos diariamente os treinos e os jogos, e a equipe está bem preparada”, acredita Rafael Diniz.

O presidente afirmou que a turbulência fora de campo tem afetado o emocional dos atletas e gerado impaciência no torcedor. “Já na estreia em Franca, após o primeiro jogo, houve uma avalanche de críticas e análises equivocadas sobre a capacidade deste grupo, muito em função da insatisfação de parte da torcida pelo fato de eu não ter aceitado a parceria proposta pelo Conselho”, acrescentou.