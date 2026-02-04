Atualizado às 10:39*

A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) abriu inscrições para o primeiro processo seletivo de Franca nesta quarta-feira, 4.

A vaga oferecida pela Faepa é para auxiliar de farmácia por prazo determinado, com uma jornada de 40 horas semanais. As inscrições seguem até o dia 13, às 14h, pela internet, no site da Faepa, e o valor da inscrição é de R$ 85.