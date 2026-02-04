Atualizado às 10:39*
A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) abriu inscrições para o primeiro processo seletivo de Franca nesta quarta-feira, 4.
A vaga oferecida pela Faepa é para auxiliar de farmácia por prazo determinado, com uma jornada de 40 horas semanais. As inscrições seguem até o dia 13, às 14h, pela internet, no site da Faepa, e o valor da inscrição é de R$ 85.
Os requisitos para a vaga são: 18 anos completos, conclusão do ensino médio, experiência comprovada de 6 meses na função de auxiliar de farmácia, balconista de farmácia ou certificado de conclusão de curso técnico em farmácia.
O salário para a vaga está fixado em R$ 2.953,44, com auxílio-alimentação de R$ 500,00 e vale-transporte correspondente ao deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
Além da inscrição, a seleção contará com uma prova teórica de caráter eliminatório, avaliada de 0 a 10 pontos e terá questões de conhecimentos específicos da área farmacêutica.
*ao contrário do publicado anteriormente, o edital não especifica que a vaga é para o Hospital Estadual de Franca. Segundo o documento, "o contratado deverá se sujeitar às finalidades específicas de suas atividades e exercerá suas funções em qualquer unidade hospitalar apoiada ou gerenciada pela FAEPA no município de Franca".
