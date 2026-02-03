O pequeno Benício Manso Azevedo, de 6 anos, viveu um momento especial em uma represa na zona rural de Orlândia, na região de Franca. Ao lado da família, ele e o pai fisgaram uma pirarara de 5,3 kg. Mas o destaque ficou para a atitude do garoto, que devolveu o peixe à água logo em seguida, dando uma lição de respeito ao meio ambiente.

Benício demonstrou habilidade ao lidar com o peixe de grande porte. Antes da soltura, o animal foi levado a uma balança próxima para uma pesagem rápida. O procedimento é uma prática comum no local, já que o proprietário da represa monitora o desenvolvimento das espécies naturais e das introduzidas no ecossistema.

O avô de Benício, Tarciso Manso, de 67 anos, destacou que a paixão do neto pela natureza é o ponto alto da experiência. Segundo ele, o menino tem uma consciência ecológica admirável para sua idade, recusando-se a manter qualquer peixe fora d'água, independentemente do tamanho ou da espécie.