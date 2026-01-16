Alexandre Júnior da Silva Sousa, de 35 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri no dia 5 de fevereiro, em Franca. Réu confesso, ele está preso e responde pela morte de Fernanda Cristina de Souza, de 37 anos, assassinada por asfixia.

O crime ocorreu em 25 de julho do ano passado, em um apartamento dos predinhos do Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.

A data do julgamento foi definida no último 8 de janeiro, após decisão do juiz José Rodrigues Arimatéa. Conforme o despacho, o júri foi marcado após a conclusão da fase de instrução do processo, com a apresentação das alegações finais pelas partes.