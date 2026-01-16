Alexandre Júnior da Silva Sousa, de 35 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri no dia 5 de fevereiro, em Franca. Réu confesso, ele está preso e responde pela morte de Fernanda Cristina de Souza, de 37 anos, assassinada por asfixia.
O crime ocorreu em 25 de julho do ano passado, em um apartamento dos predinhos do Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.
A data do julgamento foi definida no último 8 de janeiro, após decisão do juiz José Rodrigues Arimatéa. Conforme o despacho, o júri foi marcado após a conclusão da fase de instrução do processo, com a apresentação das alegações finais pelas partes.
A família de Fernanda preferiu não comentar a decisão, mas afirmou, que espera que a Justiça seja feita. A defesa de Alexandre foi procurada, porém não retornou até o fechamento desta matéria.
Relembre o caso
Alexandre e Fernanda teriam se desentendido ainda pela manhã no dia do crime, segundo a Polícia Militar. Horas depois, já no período da tarde, uma nova discussão teve início dentro do apartamento onde o casal estava.
Durante a briga, Fernanda foi estrangulada. Após a morte da vítima, Alexandre tentou simular um suicídio, utilizando uma corda no pescoço da mulher. Na sequência, ele deixou o local, foi até um supermercado e, conforme registrado na investigação, adquiriu entorpecentes, que foram consumidos logo depois. Mais tarde, o próprio autor acionou o Samu.
Enquanto a equipe de socorro atendia a ocorrência, Alexandre acabou confessando aos policiais que Fernanda não havia tirado a própria vida e que o crime havia sido cometido por ele.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Franca. A delegada Juliana Paiva acompanhou os trabalhos no local, juntamente com a perícia, que constatou sinais de violência no corpo da vítima.
O caso foi registrado como feminicídio, e desde então Alexandre permanece preso, aguardando julgamento.
