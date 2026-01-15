A Prefeitura de Franca, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 15, três novos editais de concursos públicos. As seleções visam preencher vagas imediatas e formar cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), até o dia 11 de fevereiro.

Detalhes dos Editais

Concurso 01/2026 (saúde): focado na área médica, prevê cadastro reserva para dezenas de especialidades (como cardiologia, neurologia e psiquiatria). No entanto, há vagas específicas para contratação: emergencialista pediatra (1), especialista em Doppler (1), patologista (1), pediatra (5) e ginecologista/obstetra (4).

Observação: para os cargos de cadastro reserva, as convocações só ocorrerão após o esgotamento ou vencimento do concurso anterior (nº 05/2024).

Concurso 02/2026 (substitutos): destinado à contratação de profissionais substitutos. As oportunidades abrangem agente de defesa civil, auxiliar de saúde, inspetor de alunos, farmacêutico, nutricionista e Professor PEB I (Educação Musical). Na área médica, há diversas vagas para médicos substitutos em várias especialidades.

Concurso 03/2026 (apoio e operacional): busca formar cadastro reserva para os cargos de agente de defesa civil, auxiliar em saúde bucal, orientador educacional, servente merendeira e técnico em saúde bucal.

Inscrições e Provas

Os interessados devem acessar o site do IBAM, clicando aqui e entrar na "Área do Candidato" e preencher o formulário.