A Prefeitura de Franca, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 15, três novos editais de concursos públicos. As seleções visam preencher vagas imediatas e formar cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), até o dia 11 de fevereiro.
Detalhes dos Editais
- Concurso 01/2026 (saúde): focado na área médica, prevê cadastro reserva para dezenas de especialidades (como cardiologia, neurologia e psiquiatria). No entanto, há vagas específicas para contratação: emergencialista pediatra (1), especialista em Doppler (1), patologista (1), pediatra (5) e ginecologista/obstetra (4).
- Observação: para os cargos de cadastro reserva, as convocações só ocorrerão após o esgotamento ou vencimento do concurso anterior (nº 05/2024).
- Concurso 02/2026 (substitutos): destinado à contratação de profissionais substitutos. As oportunidades abrangem agente de defesa civil, auxiliar de saúde, inspetor de alunos, farmacêutico, nutricionista e Professor PEB I (Educação Musical). Na área médica, há diversas vagas para médicos substitutos em várias especialidades.
- Concurso 03/2026 (apoio e operacional): busca formar cadastro reserva para os cargos de agente de defesa civil, auxiliar em saúde bucal, orientador educacional, servente merendeira e técnico em saúde bucal.
Inscrições e Provas
Os interessados devem acessar o site do IBAM, clicando aqui e entrar na "Área do Candidato" e preencher o formulário.
A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 8 de março. Os locais de prova e demais atos oficiais serão divulgados no Diário Oficial do Município.
Conforme a legislação municipal, os editais reservam 5% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.