Um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 15, terminou com a morte da cuidadora de idosos Rosely Rodrigues de Aguiar, de 55 anos, no bairro Santa Luzia, em Franca.
A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Allan Kardec e Francisco Tarsia. Rosely conduzia uma motocicleta bis vermelha e levava a neta, de 18 anos, na garupa. Segundo as primeiras informações, a moto não teria respeitado a sinalização de pare e acabou sendo atingida por um Volkswagen Polo prata, que seguia pela via preferencial.
Com o impacto forte, as duas foram arremessadas ao chão. Rosely ficou inconsciente logo após a queda. A neta permaneceu consciente, mas reclamava de dores intensas pelo corpo.
Duas viaturas do Samu foram acionadas. A jovem foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Dr. Álvaro Azzuz, em Franca. Já Rosely recebeu atendimento ainda dentro da ambulância. As equipes médicas tentaram reanimá-la, aplicaram medicação e realizaram todos os procedimentos possíveis. Era possível ver a viatura do Samu balançando por conta das massagens. Eles tentaram reanimar a vítima por aproximadamente uma hora, com a viatura ainda no local do acidente, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O motorista do carro permaneceu no local. Bastante abalado, ele contou que não a viu. No momento do acidente, chovia, o que pode ter contribuído para atrapalhar a visão.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e a Perícia Técnica foi acionada para apurar as causas do acidente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Wilson Silva 12 horas atrásQue Deus conforte todos da família e amigos. Mas ela foi vítima da própria imprudência e desrespeito às leis de trânsito, pagou com a vida.