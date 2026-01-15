16 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
TRÂNSITO

Cuidadora de idosos é vítima do acidente de moto no Santa Luzia

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Rosely Rodrigues de Aguiar, de 55 anos não resistiu aos ferimentos
Rosely Rodrigues de Aguiar, de 55 anos não resistiu aos ferimentos

Um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 15, terminou com a morte da cuidadora de idosos Rosely Rodrigues de Aguiar, de 55 anos, no bairro Santa Luzia, em Franca.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Allan Kardec e Francisco Tarsia. Rosely conduzia uma motocicleta bis vermelha e levava a neta, de 18 anos, na garupa. Segundo as primeiras informações, a moto não teria respeitado a sinalização de pare e acabou sendo atingida por um Volkswagen Polo prata, que seguia pela via preferencial.

Com o impacto forte, as duas foram arremessadas ao chão. Rosely ficou inconsciente logo após a queda. A neta permaneceu consciente, mas reclamava de dores intensas pelo corpo.

Duas viaturas do Samu foram acionadas. A jovem foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Dr. Álvaro Azzuz, em Franca. Já Rosely recebeu atendimento ainda dentro da ambulância. As equipes médicas tentaram reanimá-la, aplicaram medicação e realizaram todos os procedimentos possíveis. Era possível ver a viatura do Samu balançando por conta das massagens. Eles tentaram reanimar a vítima por aproximadamente uma hora, com a viatura ainda no local do acidente, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro permaneceu no local. Bastante abalado, ele contou que não a viu. No momento do acidente, chovia, o que pode ter contribuído para atrapalhar a visão.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e a Perícia Técnica foi acionada para apurar as causas do acidente.

  • Wilson Silva 12 horas atrás
    Que Deus conforte todos da família e amigos. Mas ela foi vítima da própria imprudência e desrespeito às leis de trânsito, pagou com a vida.