Um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 15, terminou com a morte da cuidadora de idosos Rosely Rodrigues de Aguiar, de 55 anos, no bairro Santa Luzia, em Franca.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Allan Kardec e Francisco Tarsia. Rosely conduzia uma motocicleta bis vermelha e levava a neta, de 18 anos, na garupa. Segundo as primeiras informações, a moto não teria respeitado a sinalização de pare e acabou sendo atingida por um Volkswagen Polo prata, que seguia pela via preferencial.

Com o impacto forte, as duas foram arremessadas ao chão. Rosely ficou inconsciente logo após a queda. A neta permaneceu consciente, mas reclamava de dores intensas pelo corpo.