Um caso de agressão motivado por ciúmes e com requintes de crueldade foi registrado na Polícia Civil de Franca. Um homem de 26 anos procurou a delegacia para denunciar a ex-companheira, de 28 anos, após ela invadir sua residência, causar danos materiais e morder suas partes íntimas.

O episódio ocorreu em Restinga. Segundo o Boletim de Ocorrência, a confusão começou durante o horário de visita do filho do casal, de 1 ano e 7 meses. O pai tem direito judicial de ficar com a criança aos finais de semana.

A dinâmica da agressão

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a ex-mulher invadiu o imóvel sem autorização por volta das 16h30. Ela teria subido no sofá com os pés sujos e entrado no banheiro onde o homem estava. No local, a mulher mordeu as partes íntimas e a perna direita da vítima, além de arranhar seu braço esquerdo.