Um caso de agressão motivado por ciúmes e com requintes de crueldade foi registrado na Polícia Civil de Franca. Um homem de 26 anos procurou a delegacia para denunciar a ex-companheira, de 28 anos, após ela invadir sua residência, causar danos materiais e morder suas partes íntimas.
O episódio ocorreu em Restinga. Segundo o Boletim de Ocorrência, a confusão começou durante o horário de visita do filho do casal, de 1 ano e 7 meses. O pai tem direito judicial de ficar com a criança aos finais de semana.
A dinâmica da agressão
De acordo com o Boletim de Ocorrência, a ex-mulher invadiu o imóvel sem autorização por volta das 16h30. Ela teria subido no sofá com os pés sujos e entrado no banheiro onde o homem estava. No local, a mulher mordeu as partes íntimas e a perna direita da vítima, além de arranhar seu braço esquerdo.
O homem relatou ainda que a agressora não estava sozinha: ela teria entrado acompanhada de "mais duas mulheres", que o seguraram enquanto ela desferia as agressões.
Além da agressão física, a mulher causou prejuízos materiais. Ela teria arremessado um vaso de louça contra a televisão, danificando ambos os objetos, e também quebrado o aparelho celular do ex-sogro.
Em relato à equipe do portal GCN/Sampi, a vítima explicou que o ataque foi motivado por ciúmes. "Minha ex namora outro há 1 ano. Ontem ela me viu com outra, foi lá em casa, brigou com todos, caiu no chão e mordeu minhas partes íntimas", desabafou o homem, que afirmou estar com a região genital "latejando" de dor.
O caso foi registrado como Lesão Corporal (art. 129), Injúria (art. 140) e Dano (art. 163). Foi expedida requisição para exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) para comprovar a gravidade das mordidas e lesões. A vítima foi orientada quanto ao prazo de seis meses para oferecer representação criminal contra a autora.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
2 Comentários
-
APARECIDO DONIZETE NUNES 13 horas atrásSERA QUE ELA JA TOMOU A VACINA ANTIRABICA. KKKKKKK
-
Italo miras 16 horas atrásSe fosse ao contrário, ele já estaria preso a tempos