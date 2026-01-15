A manhã desta quinta-feira, 15, começou com um grave acidente de trânsito no bairro Santa Luzia, em Franca. Por volta das 8h, uma colisão entre um carro e uma motocicleta no cruzamento da Rua Allan Kardec com a Rua Francisco Tárcia deixou uma jovem ferida e uma mulher morta.

De acordo com as informações preliminares da polícia colhidas no local, na motocicleta estavam avó e neta. O acidente teria ocorrido após a condutora da moto não respeitar a sinalização de "Pare" no cruzamento.

O motorista do carro relatou que não teve tempo de frear ou desviar, pois a moto surgiu repentinamente, resultando em uma forte colisão que arremessou as duas ocupantes ao solo.