A manhã desta quinta-feira, 15, começou com um grave acidente de trânsito no bairro Santa Luzia, em Franca. Por volta das 8h, uma colisão entre um carro e uma motocicleta no cruzamento da Rua Allan Kardec com a Rua Francisco Tárcia deixou uma jovem ferida e uma mulher morta.
De acordo com as informações preliminares da polícia colhidas no local, na motocicleta estavam avó e neta. O acidente teria ocorrido após a condutora da moto não respeitar a sinalização de "Pare" no cruzamento.
O motorista do carro relatou que não teve tempo de frear ou desviar, pois a moto surgiu repentinamente, resultando em uma forte colisão que arremessou as duas ocupantes ao solo.
Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente. A vítima mais jovem (a neta) foi socorrida e encaminhada para o Pronto-socorro de Franca.
Já a avó, que também estava na moto, sofreu ferimentos severos. Ela foi atendida no local dentro da viatura do SAMU, onde a equipe médica realizava manobras de reanimação (CPR), mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade das vítimas ainda não foram reveladas.
O trânsito no local ficou prejudicado para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim e controlar o fluxo.
