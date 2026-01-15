16 de janeiro de 2026
ACIDENTE FATAL

Batida frontal na Serra de Capetinga deixa dois mortos

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Dois carros envolvidos no acidente na serra de Capetinga
Dois carros envolvidos no acidente na serra de Capetinga

Um grave acidente de trânsito registrado na Serra de Capetinga resultou na morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira, 15. A colisão envolveu dois veículos que trafegavam em sentidos opostos e bateram de frente.

De acordo com as informações apuradas, os veículos envolvidos são um Volkswagen Gol G5 prata e uma Ford Ecosport preta. Com o impacto violento da batida frontal, duas pessoas que estavam no Gol - o motorista e a passageira que ocupava o lado direito do veículo -, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem constataram que as vítimas já estavam sem vida. Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.

As causas exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. No momento da colisão, chovia na região, fator que pode ter contribuído para a ocorrência.

A Polícia esteve no local para controlar o tráfego e preservar a área até a chegada da perícia técnica, que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

