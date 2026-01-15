Um grave acidente de trânsito registrado na Serra de Capetinga resultou na morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira, 15. A colisão envolveu dois veículos que trafegavam em sentidos opostos e bateram de frente.

De acordo com as informações apuradas, os veículos envolvidos são um Volkswagen Gol G5 prata e uma Ford Ecosport preta. Com o impacto violento da batida frontal, duas pessoas que estavam no Gol - o motorista e a passageira que ocupava o lado direito do veículo -, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem constataram que as vítimas já estavam sem vida. Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.