Um grave acidente de trânsito registrado na Serra de Capetinga resultou na morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira, 15. A colisão envolveu dois veículos que trafegavam em sentidos opostos e bateram de frente.
De acordo com as informações apuradas, os veículos envolvidos são um Volkswagen Gol G5 prata e uma Ford Ecosport preta. Com o impacto violento da batida frontal, duas pessoas que estavam no Gol - o motorista e a passageira que ocupava o lado direito do veículo -, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.
Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem constataram que as vítimas já estavam sem vida. Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.
As causas exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. No momento da colisão, chovia na região, fator que pode ter contribuído para a ocorrência.
A Polícia esteve no local para controlar o tráfego e preservar a área até a chegada da perícia técnica, que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
