A Retrospectiva 2025 do Portal GCN/Sampi entra em seu bloco das matérias que ocuparam a 10ª à 1ª posição no ranking das mais lidas do ano, reunindo reportagens que marcaram o noticiário de Franca e da região nos últimos meses. O recorte inclui tragédias de grande repercussão, como acidentes fatais e mortes inesperadas, denúncias e ações policiais, além de casos que mobilizaram a população por questões de saúde, violência, segurança pública e serviços urbanos, refletindo o impacto desses acontecimentos no cotidiano regional.
10. Ônibus com alunos da Unifran bate em caminhão e mata 12 pessoas
O acidente ocorrido na noite de 20 de fevereiro de 2025, na vicinal Waldyr Canevari, foi uma das maiores tragédias do ano na região. Um ônibus com cerca de 30 ocupantes foi atingido lateralmente por um caminhão e arrastado pela pista.
Doze pessoas morreram, e a retirada dos corpos exigiu horas de trabalho das equipes de resgate. A rodovia ficou interditada, e a tragédia impactou profundamente a comunidade acadêmica e os moradores das cidades envolvidas.
9. Jovem de Franca de 29 anos morre dois dias após chegar do Guarujá
Amanda Caroline Resende de Oliveira, de 29 anos, morreu no sábado, 4 de janeiro de 2025, na UPA de Cristais Paulista, após apresentar falta de ar, convulsão e parada cardíaca. A jovem havia retornado do litoral paulista dois dias antes, apresentando sintomas de virose e histórico de pressão alta. A causa oficial da morte dependia do laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO).
O corpo de Amanda foi velado no mesmo dia, no Velório São Vicente, sala 10, e sepultado no Cemitério Jardim das Oliveiras. Amigos e familiares lamentaram a perda nas redes sociais, destacando sua alegria e personalidade animada. A Secretaria de Saúde de Cristais Paulista informou que ela recebeu atendimento completo, mas não resistiu.
8. Confira o novo calendário da coleta de lixo no seu bairro
Em novembro de 2025, Franca adotou um novo calendário de coleta domiciliar e seletiva, com mudanças nos dias e horários de acordo com cada bairro. O cronograma atualizado ficou disponível no site da prefeitura, permitindo que os moradores consultassem as datas específicas de sua região.
A alteração buscou tornar o serviço de limpeza urbana mais ágil e eficiente, organizando melhor o trabalho das equipes e garantindo maior qualidade na coleta. A colaboração da população foi destacada como essencial para evitar acúmulo de lixo e manter a cidade limpa e sustentável.
7. Motorista de carreta envolvida em tragédia é preso
O motorista da carreta envolvida no acidente que matou 12 estudantes da Unifran foi preso por omissão de socorro na madrugada de 21 de fevereiro de 2025, em Franca. Ele estava internado no pronto-socorro da cidade, sob escolta policial, aguardando transferência para a Santa Casa devido a ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, o condutor havia se escondido em um canavial às margens da vicinal, sem prestar socorro imediato às vítimas. O advogado da empresa responsável afirmou que o motorista ficou desorientado após a colisão e que não havia consumido álcool, colaborando com as investigações.
6. Veja nomes dos 31 alvos acusados de ligação com o PCC em Franca
Em 14 de novembro de 2025, a Justiça decretou a prisão temporária de 31 pessoas investigadas na Operação Prisma, contra o PCC em Franca. Durante a ação, coordenada pelo Gaeco e pela Polícia Militar, 22 suspeitos foram presos e um morreu após confronto com a polícia.
Os mandados foram válidos por 45 dias, e a operação envolveu buscas em diferentes bairros da cidade, com apoio do Helicóptero Águia da PM. Entre os alvos estava Matheus Henrique Cintra, de 30 anos, que morreu ao reagir à prisão, reforçando a gravidade da ação.
5. Tragédia em estrada vicinal deixa 12 estudantes mortos
O acidente no km 3 da vicinal Waldyr Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga, matou 12 estudantes e deixou 18 feridos em 20 de fevereiro de 2025. O ônibus da Unifran, que levava alunos de Franca para São Joaquim da Barra, foi atingido lateralmente por uma carreta caçamba, com impacto do lado do motorista.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Militar e Científica atenderam à ocorrência, enquanto familiares buscavam informações sobre os sobreviventes. O tráfego na vicinal foi totalmente interrompido, e a identificação das vítimas levou horas para ser concluída.
4. Veja o papel e como agiam os acusados de agiotagem em Franca
Em 3 de junho de 2025, a segunda fase da Operação Castelo de Areia revelou a atuação de uma quadrilha de agiotagem em Franca, Ribeirão Preto e Pedro Leopoldo (MG). O grupo foi acusado de oferecer empréstimos com juros de até 20% ao mês, ameaçar clientes inadimplentes e usar empresas de fachada para lavagem de dinheiro.
As investigações, segundo o Gaeco, mostraram divisão clara de funções entre cobradores, operadores financeiros e intermediários, que cuidavam de cobranças, movimentações bancárias e captação de clientes, além de enviar ameaças e instruções internas para dificultar a ação policial.
3. Mulher recebe R$ 10 mil de dívida de R$ 300 mil, e sofre ameaças
Em 6 de abril de 2025, uma mulher de 48 anos registrou boletim de ocorrência em Franca após receber ameaças de familiares de um devedor. A dívida original era de cerca de R$ 300 mil, e ele havia transferido recentemente R$ 10 mil. As ameaças incluíam um prazo até 15 de abril para a devolução do valor, sob risco de “algo inesperado” ocorrer.
Temendo por sua segurança, a vítima buscou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para formalizar a ocorrência, que passou a ser investigada pela Polícia Civil.
2. Vamos atrás até ela ser condenada, diz Alexandre sobre agressora
Em 4 de agosto de 2025, uma auxiliar de enfermagem da UBS do Jardim Luiza, em Franca, foi agredida por uma paciente de 39 anos durante atendimento. A agressão ocorreu após a paciente reclamar de dor e recusar atendimento da profissional, que sempre respeitou sua decisão.
O prefeito Alexandre Ferreira afirmou que a administração municipal acompanharia o caso até que a agressora fosse responsabilizada criminalmente. Ele destacou a importância de proteger servidores da saúde e assegurar o cumprimento da lei.
1. Cabeleireira entra em estado vegetativo e família pede ajuda
Em março de 2025, a cabeleireira Claudia Aparecida da Silva, de 50 anos, ficou em estado vegetativo após crises respiratórias que culminaram em parada cardíaca. A família passou a organizar ações para custear os cuidados intensivos de que ela depende, incluindo dispositivos médicos e alimentação por sonda.
A comunidade se mobilizou com rifas, almoços beneficentes e vaquinhas online para ajudar nos gastos e apoiar a manutenção da qualidade de vida da cabeleireira, enquanto pequenos sinais de melhora davam alguma esperança aos familiares.
