A Retrospectiva 2025 do Portal GCN/Sampi entra em seu bloco das matérias que ocuparam a 10ª à 1ª posição no ranking das mais lidas do ano, reunindo reportagens que marcaram o noticiário de Franca e da região nos últimos meses. O recorte inclui tragédias de grande repercussão, como acidentes fatais e mortes inesperadas, denúncias e ações policiais, além de casos que mobilizaram a população por questões de saúde, violência, segurança pública e serviços urbanos, refletindo o impacto desses acontecimentos no cotidiano regional.

10. Ônibus com alunos da Unifran bate em caminhão e mata 12 pessoas

O acidente ocorrido na noite de 20 de fevereiro de 2025, na vicinal Waldyr Canevari, foi uma das maiores tragédias do ano na região. Um ônibus com cerca de 30 ocupantes foi atingido lateralmente por um caminhão e arrastado pela pista.