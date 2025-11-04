A partir de 12 de novembro de 2025, Franca contará com um novo calendário de coleta domiciliar e seletiva. As mudanças envolvem dias e horários diferentes, que podem variar de acordo com cada bairro.

Acesse o site abaixo e veja os novos dias e horários para saber se houve alteração na sua região e consultar o novo cronograma da coleta domiciliar e da coleta seletiva, acesse o site abaixo e digite o seu endereço.

https://coletafranca.com.br

Nele, todas as informações estão disponíveis de forma prática e rápida.

Por que essa mudança está acontecendo?

O objetivo é trazer mais agilidade, eficiência e qualidade ao serviço de limpeza urbana, tornando o trabalho das equipes mais organizado e garantindo uma cidade mais limpa, sustentável e saudável.

É essencial que os moradores coloquem os resíduos na rua somente nos dias e horários corretos. Essa colaboração evita o acúmulo de lixo, o mau cheiro e garante que a coleta aconteça de forma segura e eficiente.

Mais do que uma mudança na rotina, essa é uma ação que reforça o compromisso da Sempre Franca com a qualidade de vida da população e com o cuidado com a cidade.