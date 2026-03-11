Franca conta com um grande número de garotos espalhados por vários clubes em período de avaliação, mostrando que a cidade é mesmo um seleiro de talentos. Muitos firmam contratos de formação com grandes clubes.

A história de Igor Bertoluci, de 10 anos, é semelhante a de quase todos garotos que sonham em ser jogador de futebol. O garoto assinou contrato com o Santos FC nessa segunda-feira, 9, por um ano, podendo ser prorrogado.

O menino, filho de Robson e Geisa, se destacou em campeonatos na cidade, jogando pelas escolinhas de futebol da Sabesp e Boca Juniors. Em 2025, ele foi para a Inter de Limeira, se destacando na União Cup e Interior Cup, sendo um dos artilheiros das competições. Com isso, ele foi convidado para integrar a equipe do Santos neste ano.