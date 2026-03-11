Franca conta com um grande número de garotos espalhados por vários clubes em período de avaliação, mostrando que a cidade é mesmo um seleiro de talentos. Muitos firmam contratos de formação com grandes clubes.
A história de Igor Bertoluci, de 10 anos, é semelhante a de quase todos garotos que sonham em ser jogador de futebol. O garoto assinou contrato com o Santos FC nessa segunda-feira, 9, por um ano, podendo ser prorrogado.
O menino, filho de Robson e Geisa, se destacou em campeonatos na cidade, jogando pelas escolinhas de futebol da Sabesp e Boca Juniors. Em 2025, ele foi para a Inter de Limeira, se destacando na União Cup e Interior Cup, sendo um dos artilheiros das competições. Com isso, ele foi convidado para integrar a equipe do Santos neste ano.
A família, que morava no Jardim Aeroporto III, zona sul de Franca, já está morando em Santos para apoiar o garoto. “Ano passado ele teve um bom ano na Inter de Limeira e recebeu uma oportunidade e assinou contrato com o Santos e joga no Sub-11, como ponta esquerda. O Santos vê ele como uma grande promessa”, disse a mãe Geisa Bertoluci, nessa terça-feira, 10.
Agora já fazendo parte do chamado "Meninos da Vila", a expectativa é grande, com o garoto podendo seguir o caminho do também francano Estêvão, que depois de brilhar no Palmeiras, foi para o Chelsea, se tornando uma referência aos garotos da cidade. A família mora em um apartamento próximo à Vila Belmiro. “Ele treina e estuda em Santos”, finalizou a Geisa.
