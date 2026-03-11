Uma moradora de Franca registrou um boletim de ocorrência no dia 27 de janeiro deste ano denunciando ter sido agredida e ameaçada dentro da própria casa por um homem apontado como agiota na cidade.
Segundo o relato da vítima à Polícia Civil, Rony Hernández Alves dos Santos, de 40 anos, foi até a residência dela acompanhado de outros dois homens para cobrar uma dívida e, durante a discussão, passou a agredi-la.
Parte da confusão foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que o desentendimento começa dentro do imóvel e segue para a calçada, onde a mulher continua sendo atacada. A EPTV publicou o caso nesta quarta-feira, 11, e o portal GCN/Sampi teve acesso ao registro e às imagens (veja o vídeo abaixo).
Dinâmica
De acordo com a vítima à polícia, ela havia pegado dinheiro emprestado com o homem há alguns anos e vinha realizando os pagamentos normalmente.
No entanto, em 2023, Rony foi preso durante uma investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, que apurava a atuação de uma suposta quadrilha envolvida em agiotagem na região de Franca.
Conforme as investigações à época, o grupo emprestava dinheiro a juros abusivos e utilizava violência para cobrar os devedores.
A mulher contou que, após sair da prisão recentemente, o homem voltou a cobrar a dívida e teria enviado mensagens para a filha dela alegando que faltava o pagamento de R$ 1 mil.
Depois de conversarem, os dois teriam chegado a um acordo para que o valor fosse quitado em dez parcelas de R$ 100, com vencimento todo dia 25 de cada mês.
A vítima relatou, ainda segundo o boletim de ocorrência, no dia 25 de janeiro não conseguiu fazer o pagamento por falta de dinheiro. No dia 26, o homem passou a enviar mensagens e realizar ligações cobrando o valor.
Já no dia 27, de acordo com o registro policial, o acusado foi até a casa da mulher acompanhado de outros dois homens para realizar a cobrança. Segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou dentro da residência e foi para a rua, na calçada.
Durante o desentendimento, a vítima foi agredida e as agressões registradas por câmeras de segurança. Ela chegou a tentar reagir, mas continuou sendo atacada.
Após as agressões, conforme o relato da mulher, o suspeito entrou em um carro e deixou o local. Pouco depois, ainda segundo ela, ele teria enviado mensagens para sua filha dizendo que a situação poderia ficar ainda pior, o que aumentou o medo da família.
Diante da situação, a moradora decidiu procurar a polícia e registrar a ocorrência.
Ela também foi orientada sobre a possibilidade de solicitar medidas cautelares de proteção contra o suspeito.
Tanto a vítima quanto Rony compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos. O homem, porém, permaneceu em silêncio durante o depoimento.
A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar as circunstâncias das agressões e das ameaças relatadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.