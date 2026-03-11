11 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Agiota vai cobrar dívida de R$ 1 mil e agride devedora em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmeras de segurança
Agiota agredindo mulher na porta da casa dela ao cobrar dívida
Agiota agredindo mulher na porta da casa dela ao cobrar dívida

Uma moradora de Franca registrou um boletim de ocorrência no dia 27 de janeiro deste ano denunciando ter sido agredida e ameaçada dentro da própria casa por um homem apontado como agiota na cidade.

Segundo o relato da vítima à Polícia Civil, Rony Hernández Alves dos Santos, de 40 anos, foi até a residência dela acompanhado de outros dois homens para cobrar uma dívida e, durante a discussão, passou a agredi-la.

Parte da confusão foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que o desentendimento começa dentro do imóvel e segue para a calçada, onde a mulher continua sendo atacada. A EPTV publicou o caso nesta quarta-feira, 11, e o portal GCN/Sampi teve acesso ao registro e às imagens (veja o vídeo abaixo).

Dinâmica

De acordo com a vítima à polícia, ela havia pegado dinheiro emprestado com o homem há alguns anos e vinha realizando os pagamentos normalmente.

No entanto, em 2023, Rony foi preso durante uma investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, que apurava a atuação de uma suposta quadrilha envolvida em agiotagem na região de Franca.

Conforme as investigações à época, o grupo emprestava dinheiro a juros abusivos e utilizava violência para cobrar os devedores.

A mulher contou que, após sair da prisão recentemente, o homem voltou a cobrar a dívida e teria enviado mensagens para a filha dela alegando que faltava o pagamento de R$ 1 mil.

Depois de conversarem, os dois teriam chegado a um acordo para que o valor fosse quitado em dez parcelas de R$ 100, com vencimento todo dia 25 de cada mês.

A vítima relatou, ainda segundo o boletim de ocorrência, no dia 25 de janeiro não conseguiu fazer o pagamento por falta de dinheiro. No dia 26, o homem passou a enviar mensagens e realizar ligações cobrando o valor.

Já no dia 27, de acordo com o registro policial, o acusado foi até a casa da mulher acompanhado de outros dois homens para realizar a cobrança. Segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou dentro da residência e foi para a rua, na calçada.

Durante o desentendimento, a vítima foi agredida e as agressões registradas por câmeras de segurança. Ela chegou a tentar reagir, mas continuou sendo atacada.

Após as agressões, conforme o relato da mulher, o suspeito entrou em um carro e deixou o local. Pouco depois, ainda segundo ela, ele teria enviado mensagens para sua filha dizendo que a situação poderia ficar ainda pior, o que aumentou o medo da família.

Diante da situação, a moradora decidiu procurar a polícia e registrar a ocorrência.

Ela também foi orientada sobre a possibilidade de solicitar medidas cautelares de proteção contra o suspeito.

Tanto a vítima quanto Rony compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos. O homem, porém, permaneceu em silêncio durante o depoimento.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar as circunstâncias das agressões e das ameaças relatadas.

