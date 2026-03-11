Uma moradora de Franca registrou um boletim de ocorrência no dia 27 de janeiro deste ano denunciando ter sido agredida e ameaçada dentro da própria casa por um homem apontado como agiota na cidade.

Segundo o relato da vítima à Polícia Civil, Rony Hernández Alves dos Santos, de 40 anos, foi até a residência dela acompanhado de outros dois homens para cobrar uma dívida e, durante a discussão, passou a agredi-la.

Parte da confusão foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que o desentendimento começa dentro do imóvel e segue para a calçada, onde a mulher continua sendo atacada. A EPTV publicou o caso nesta quarta-feira, 11, e o portal GCN/Sampi teve acesso ao registro e às imagens (veja o vídeo abaixo).

Dinâmica