Momentos de tensão foram registrados na manhã desta quarta-feira, 11, em frente à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, logo após o metalúrgico Victor Faciroli Julio, de 23 anos, acusado de matar o entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, deixar a delegacia.

O tio da vítima, que estava em um posto de combustíveis em frente ao prédio policial, correu em direção ao carro onde Victor estava com seu advogado e começou a gritar na avenida Dr. Alonso y Alonso, demonstrando revolta com a presença do suspeito no local.

Victor havia comparecido à delegacia mais cedo, acompanhado de advogado, onde confessou o crime ao delegado Márcio Murari, responsável pela investigação.