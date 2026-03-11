O metalúrgico Victor Faciroli Julio, de 23 anos, acusado de matar o entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, em Franca, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 11, e confessou o crime.

O crime aconteceu na quinta-feira, 5, no Residencial Palermo, região oeste da cidade. Durante o depoimento, segundo o delegado Márcio Murari, responsável pela investigação, Victor afirmou que a intenção era realmente matar a vítima, após descobrir uma suposta traição de sua companheira com o jovem. “Ele deixou claro que naquele momento ele foi na intenção de matar.”

De acordo com o delegado, o acusado compareceu espontaneamente à delegacia acompanhado de advogado e respondeu às perguntas feitas durante o interrogatório.