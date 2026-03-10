A partir da meia-noite desta quarta-feira, 11, Franca entra em alerta vermelho — que indica grande perigo — para acumulado de chuva. O aviso foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O alerta meteorológico prevê chuva intensa, com mais de 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros por dia. Segundo o instituto, esse volume de chuva pode causar alagamentos e transbordamentos. O alerta segue até as 23h59 desta quarta-feira.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém um Gabinete de Crise ativo desde segunda-feira, 9, quando alertou sobre a formação de nuvens carregadas no Estado devido a uma área de instabilidade nas camadas médias da atmosfera, associada ao transporte de umidade do oceano. São esperadas descargas elétricas e rajadas de vento.