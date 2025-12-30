A Retrospectiva 2025 do Portal GCN/Sampi entra em seu bloco das matérias que ocuparam a 20ª à 11ª posição no ranking das mais lidas do ano, reunindo reportagens que marcaram o noticiário de Franca e da região ao longo dos últimos meses. O recorte inclui desde acidentes de grandes proporções e mortes que comoveram a população, até denúncias sociais, decisões judiciais, explicações de interesse público, investigações de repercussão nacional e mobilizações na educação, temas que mobilizaram leitores e refletiram o impacto desses acontecimentos no cotidiano regional.

20. Ana Laura, de 21 anos, e bebê morrem após parto prematuro

Ana Laura Silva Santos, de 21 anos, morreu após complicações graves de saúde depois de dar entrada com fortes dores abdominais em Franca. Grávida de seis meses, ela precisou passar por um parto prematuro, mas o bebê, um menino que recebeu o nome de Arthur, não resistiu e morreu no dia seguinte.