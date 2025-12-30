A Retrospectiva 2025 do Portal GCN/Sampi entra em seu bloco das matérias que ocuparam a 20ª à 11ª posição no ranking das mais lidas do ano, reunindo reportagens que marcaram o noticiário de Franca e da região ao longo dos últimos meses. O recorte inclui desde acidentes de grandes proporções e mortes que comoveram a população, até denúncias sociais, decisões judiciais, explicações de interesse público, investigações de repercussão nacional e mobilizações na educação, temas que mobilizaram leitores e refletiram o impacto desses acontecimentos no cotidiano regional.
20. Ana Laura, de 21 anos, e bebê morrem após parto prematuro
Ana Laura Silva Santos, de 21 anos, morreu após complicações graves de saúde depois de dar entrada com fortes dores abdominais em Franca. Grávida de seis meses, ela precisou passar por um parto prematuro, mas o bebê, um menino que recebeu o nome de Arthur, não resistiu e morreu no dia seguinte.
Com o agravamento do quadro, Ana Laura foi transferida para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde apresentou falência hepática e comprometimento dos rins, necessitando de hemodiálise, intubação e, posteriormente, de um transplante de fígado. Apesar da cirurgia, ela não resistiu e morreu em decorrência de uma infecção, segundo a família.
19. Catador flagra vidro no lixo e alerta moradores de Franca
Um vídeo que circulou nas redes sociais em dezembro de 2025 expôs as condições de trabalho enfrentadas por coletores de lixo em Franca. As imagens foram gravadas no bairro Parque Vicente Leporace e mostraram um catador denunciando o descarte inadequado de resíduos, com pedaços de vidro e outros materiais cortantes misturados ao lixo comum e deixados à beira da via.
No registro, o trabalhador alertou para o risco constante de acidentes durante a coleta e criticou a falta de cuidado da população. O caso reacendeu o debate sobre descarte correto de materiais perfurantes, uso da coleta seletiva e a necessidade de conscientização para evitar ferimentos graves nos profissionais do serviço.
18. Ônibus com estudantes bate em carreta e deixa mortos na região
Um grave acidente envolvendo um ônibus com estudantes que saiu de Franca deixou mortos na noite de 20 de fevereiro de 2025, na rodovia vicinal Waldyr Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga. O coletivo seguia para São Joaquim da Barra quando colidiu com uma carreta em um trecho de pista simples e sem acostamento.
O impacto destruiu parte da lateral do ônibus e espalhou destroços pela rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência, que chocou a região e teve seus detalhes apurados pelas autoridades ao longo das horas seguintes.
17. ‘Todas as vítimas sofreram politraumatismo’, diz diretor do IML
Após o acidente entre um ônibus com universitários e um caminhão, o diretor do IML de Ribeirão Preto detalhou o trabalho de identificação das vítimas. Segundo o instituto, todas as mortes ocorreram em razão de politraumatismos provocados pela violência da colisão.
Além das necropsias, foi necessário realizar a identificação por meio de impressões digitais encaminhadas ao IRGD, com mobilização do Estado para agilizar a liberação dos corpos às famílias. O atendimento aos parentes também contou com apoio psicológico disponibilizado pela prefeitura de São Joaquim da Barra.
16. Vítima fatal tinha 19 anos e vendia doces na porta de agência em Franca
O jovem Jonas Sousa Rodrigues, de 19 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na avenida Presidente Vargas, na Vila Aparecida, em Franca, em julho de 2025. Ele vendia balas em frente a uma agência bancária quando foi atingido e morreu no local.
O motociclista, de 22 anos, foi socorrido em estado grave. Segundo a Polícia Militar, havia suspeita de excesso de velocidade, além de irregularidades no veículo, como a ausência de placa. O caso foi registrado e passou a ser investigado pela Polícia Civil.
15. Período do auxílio-doença conta na hora da aposentadoria?
Matéria publicada em janeiro de 2025 esclareceu dúvidas frequentes sobre o impacto do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez no cálculo da aposentadoria pelo INSS. O texto explicou que esses períodos podem, sim, ser computados como tempo de contribuição, desde que atendam a regras específicas.
A reportagem também alertou para erros recorrentes do INSS, que muitas vezes deixa de considerar esses afastamentos no cálculo final do benefício. O conteúdo reforçou a importância de conferir o CNIS e buscar revisão quando necessário para evitar prejuízos financeiros.
14. PF tenta mais de 10 milhões de vezes desbloquear celular de francano
Uma investigação sobre os atos de 8 de janeiro de 2023 voltou a citar um morador de Franca, após a divulgação de que a Polícia Federal tentou mais de 10 milhões de vezes desbloquear seu celular. A informação foi publicada pelo portal Metrópoles e repercutiu nacionalmente.
Segundo a apuração, o aparelho seria analisado para identificar possíveis vínculos com discursos e articulações golpistas. Apesar do uso de tecnologia especializada, o conteúdo não foi acessado, e o investigado aguardava andamento do processo no STF.
13. Veja perfis das vítimas da tragédia com ônibus de estudantes
A reportagem reuniu perfis das 12 vítimas do acidente envolvendo um ônibus que saiu da Unifran e um caminhão. Os estudantes tinham entre 17 e 26 anos e cursavam diferentes graduações, muitos deles na primeira semana de aula.
Familiares, amigos e colegas relataram histórias de jovens dedicados aos estudos, ao trabalho e à convivência familiar. A divulgação das identidades gerou forte comoção e uma série de homenagens na região.
12. Aluna de 18 anos morre após AVC em Franca
A estudante Gabriela Godói de Oliveira, de 18 anos, morreu após sofrer um AVC enquanto participava de um simulado escolar, em Franca, em novembro de 2025. Ela foi atendida pelo Samu e levada ao hospital, mas não resistiu.
A morte da jovem causou grande comoção entre professores, colegas e familiares. A escola decretou luto oficial e suspendeu as atividades, enquanto homenagens se multiplicaram nas redes sociais.
11. Professores da rede estadual decretam greve geral na educação
Professores da rede estadual aprovaram, em assembleia realizada em março de 2025, o início de uma greve a partir de abril. A mobilização, organizada pela Apeoesp, incluiu atos em Franca e outras cidades do estado.
A categoria reivindicava reajuste salarial, mudanças na carreira e melhores condições de trabalho. A paralisação reacendeu o debate sobre investimentos na educação pública e foi acompanhada por estudantes e movimentos sociais.
