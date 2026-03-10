Morreu nesta terça-feira, 10, em Franca, Jefferson Júnior de Andrade, aos 42 anos. Segundo informações de familiares, ele estava internado no Hospital do Coração em Franca devido a uma infecção de urina, que generalizou ocasionando um infarto. Jefferson trabalhava como motorista de aplicativo na cidade e possuía histórico familiar de problemas cardíacos.
A morte causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas. Ele deixa a mulher Roberta, que fez aniversário nesta segunda-feira, 9, e cinco filhos: Jheniffer, de 20 anos; Jhonatan, de 18; Bryan, de 6; Benjamin, de 4; e Júlia, de 11 meses.
Jefferson era conhecido como um pai dedicado, um homem trabalhador e alguém que sempre colocou a família em primeiro lugar. "Ficam as lembranças do seu sorriso, do seu carinho e de todos os momentos que compartilhamos juntos", descreve a família.
O velório será realizado nesta terça-feira, 10, das 13h30 às 16h, na Sala 01 do Velório Municipal do Leporace. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Jardim das Oliveiras.
