O foragido da Justiça Maiky Entonny Venâncio França, de 36 anos, publicou no último fim de semana vídeo em uma rede social utilizando um avatar criado por inteligência artificial para apresentar a própria versão sobre o crime pelo qual responde. O francano é acusado de matar Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, em um rancho na divisa entre Rifaina e Sacramento (MG).

Na gravação, o personagem digital afirma que não mostra o rosto por questões de segurança e diz que estaria sendo vítima de uma injustiça. "Eu apenas me defendi pelo instinto da sobrevivência, como um homo sapiens lutando para não morrer. Sou pai, empresário, réu primário", afirma.

A publicação foi divulgada pela EPTV na noite dessa segunda-feira, 9, e voltou a chamar atenção para o caso, que já havia repercutido pela fuga considerada cinematográfica do suspeito do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.