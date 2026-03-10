O foragido da Justiça Maiky Entonny Venâncio França, de 36 anos, publicou no último fim de semana vídeo em uma rede social utilizando um avatar criado por inteligência artificial para apresentar a própria versão sobre o crime pelo qual responde. O francano é acusado de matar Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, em um rancho na divisa entre Rifaina e Sacramento (MG).
Na gravação, o personagem digital afirma que não mostra o rosto por questões de segurança e diz que estaria sendo vítima de uma injustiça. "Eu apenas me defendi pelo instinto da sobrevivência, como um homo sapiens lutando para não morrer. Sou pai, empresário, réu primário", afirma.
A publicação foi divulgada pela EPTV na noite dessa segunda-feira, 9, e voltou a chamar atenção para o caso, que já havia repercutido pela fuga considerada cinematográfica do suspeito do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.
O perfil de Instagram tem várias postagens sobre casos criminais. No primeiro post, de dezembro de 2025, mesmo mês da fuga, a legenda diz que o perfil relata sobre o caso de Maiky, informando seu depoimento e sua versão do crime.
Antes da fuga, Maiky já havia sido localizado e preso em Ilhabela, também no litoral norte, depois que a mãe da vítima contratou um investigador particular para descobrir o paradeiro do suspeito e repassou as informações às autoridades.
Crime em rancho no Rio Grande
Maiky é acusado de matar Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, durante uma discussão em um rancho às margens do rio Grande, na divisa entre Rifaina e Sacramento (MG).
O crime aconteceu em junho de 2023, enquanto a vítima comemorava o próprio aniversário com amigos. Segundo as investigações, Alisson foi atingido por diversos disparos durante a briga e não resistiu aos ferimentos.
Fuga da cadeia
Depois de ser preso, Maiky conseguiu escapar da prisão em dezembro de 2025. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ele abre uma portinhola usada para passagem de produtos, troca de roupa e rasteja para fora da unidade prisional.
Desde então, ele é considerado foragido e segue sendo procurado pelas autoridades.
Processo continua
Segundo a EPTV o vídeo publicado com uso de inteligência artificial e o perfil utilizado nas redes sociais já estão sendo analisados pelo Ministério Público de Minas Gerais.
Mesmo com a fuga, o processo contra Maiky segue normalmente na Justiça e está em fase de recurso da defesa. A previsão é que ele seja levado a júri popular ainda neste ano, e o julgamento pode ocorrer mesmo que o acusado continue foragido.
