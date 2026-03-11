Uma mãe que clama por justiça e chora a dor pela perda do filho recebeu com indignação a notícia de que o assassino de seu filho gravou um vídeo para se defender do crime cometido em outubro de 2023. Foragido da prisão desde dezembro de 2025, Maiky Entonny Venâncio França, de 36 anos e morador em Franca, usou uma rede social, no último fim de semana, utilizando IA (Inteligência Artificial) para dar sua versão sobre o crime, que tirou a vida de Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, em um rancho na divisa entre Rifaina e Sacramento (MG).
Na gravação através de um avatar, Maiky diz que apenas se defendeu, afirmando ser pai, empresário e réu primário.
A mãe do filho assassinado a tiros, Maria Izabel Nascimento, moradora em Pedregulho, disse ao GCN/Sampi, nessa terça-feira, 10, que analisa o conteúdo com muita indignação, que o acusado está brincando com a Justiça, lembrando que foragido não conseguiu apresentar provas de sua versão nas audiências, durante o processo.
“Esse rapaz passou dos limites, ele está brincando até com a Justiça. Ele acha que pode se defender de um crime em redes sociais. Onde está a Justiça para prendê-lo? Ele é um foragido. Ele diz ser inocente, prova na Justiça. Nas audiências, ele viu que nada foi favorável a ele. Ele é um assassino perigoso, mentiroso que fica fazendo ‘meme’ com mentiras. Ele é um mentiroso”, disse Maria Izabel.
A mãe da vítima afirma que a fuga considerada cinematográfica do acusado do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, foi "facilitada". Ela pede que as postagens sejam rastreadas, podendo ser uma pista do paradeiro do fugitivo.
“Meu filho era um trabalhador e ele deu oito tiros em meu filho. Estou indignada dele fazer 'meme', ficar postando as coisas nas redes sociais. Cabe à Justiça agora investigar de onde ele está postando essas coisas, onde ele está e pegá-lo”, disse.
A divulgação do vídeo por parte do acusado e fugitivo levou Maria Izabel a gravar um vídeo e postar em suas redes sociais também mostrando sua indignação e pedindo providências à Polícia.
“Gravei pedindo à polícia que dê providência. Se ele está gravando vídeo, fazendo post em rede social, ele está usando internet, usando celular. Ele está agindo como nada estivesse acontecendo. Ele está brincando com a polícia. Cabe à polícia colocar ele na cadeia. Estou indignada com essa situação, eu vou colocar ele de novo na cadeia. Ele vai pagar. Vou lutar até o fim. Não é post mentiroso que vai tirar a Justiça do foco de colocar ele atrás das grades”, disse a mãe, chorando.
Advogados: 'Fomos surpreendidos'
Os advogados do acusado, Rafael Spirlandeli e Yuri Tomanik, divulgaram nota à imprensa nessa terça-feira esclarecendo que não tiveram contato com foragido após a fuga e foram surpreendidos com a veiculação do material audiovisual. “Em momento algum esta defesa foi consultada, quer pelo réu, quer por seus familiares, a respeito da viabilidade, conveniência ou exequibilidade jurídica de semelhante publicação. Ignoramos, em absoluto, quem seja o idealizador e o artífice material de tal subterfúgio”, comunica os advogados, através da nota.
O crime
Maiky França, morador no Jardim Elimar, zona sul de Franca, é acusado de matar Alisson Wagner Nascimento durante uma discussão em uma festa em um rancho às margens do rio Grande, na divisa entre Rifaina e Sacramento (MG), em junho de 2023. Segundo as investigações, Alisson foi atingido por diversos disparos de tiros durante uma discussão.
O acusado foi preso 27 de fevereiro de 2025, mas conseguiu escapar da prisão em dezembro de 2025. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ele troca de roupas, abre uma portinhola usada para passagem de produtos e rasteja para fora da unidade prisional.
O caso tramita na Justiça de Minas Gerais.
