Uma mãe que clama por justiça e chora a dor pela perda do filho recebeu com indignação a notícia de que o assassino de seu filho gravou um vídeo para se defender do crime cometido em outubro de 2023. Foragido da prisão desde dezembro de 2025, Maiky Entonny Venâncio França, de 36 anos e morador em Franca, usou uma rede social, no último fim de semana, utilizando IA (Inteligência Artificial) para dar sua versão sobre o crime, que tirou a vida de Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, em um rancho na divisa entre Rifaina e Sacramento (MG).

Na gravação através de um avatar, Maiky diz que apenas se defendeu, afirmando ser pai, empresário e réu primário.

A mãe do filho assassinado a tiros, Maria Izabel Nascimento, moradora em Pedregulho, disse ao GCN/Sampi, nessa terça-feira, 10, que analisa o conteúdo com muita indignação, que o acusado está brincando com a Justiça, lembrando que foragido não conseguiu apresentar provas de sua versão nas audiências, durante o processo.