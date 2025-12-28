A série especial do portal GCN/Sampi chega ao bloco das matérias que ocuparam da 40ª à 31ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:
40. Queda Fatal na Santos Dumont
Empresário morre atropelado após cair de ponte
Na noite de 8 de dezembro, um acidente trágico tirou a vida do empresário Fabrício Henrique de Abreu Feliciano, de 37 anos. Ele caiu da ponte da avenida Santos Dumont e foi atingido por uma carreta na rodovia Cândido Portinari. Fabrício foi arrastado por 60 metros e não resistiu. Pai de dois filhos, sua morte gerou grande comoção.
39. Furto na Padaria
Aposentado furta celular de cliente e é pego no ônibus
Uma cena de "oportunidade" criminosa ocupou a 39ª posição. Em 31 de outubro, um idoso de 75 anos foi flagrado por câmeras furtando o celular de uma cliente em uma padaria no Centro. A polícia rastreou o aparelho e deteve o aposentado dentro de um ônibus a caminho do Jd. Aeroporto. Ele alegou ter "achado" o celular, mas foi levado à CPJ.
38. Luto Oficial em Restinga
Morte de estudante de 12 anos suspende aulas
A cidade de Restinga parou em 15 de setembro com a morte precoce de Kemilly Alves de Almeida, de apenas 12 anos. Aluna da rede municipal, ela faleceu devido ao agravamento de um quadro infeccioso. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas na escola onde ela estudava, em sinal de respeito e pesar.
37. Infestação de Escorpiões
Pânico em creche do Jardim Luiza I
Pais e funcionários da Creche Escola "Professora Claricinda de Souza Redondo" viveram dias de medo em fevereiro. Uma denúncia revelou a captura de quase 30 escorpiões em apenas dois dias na unidade. A situação levou à dispensa de alunos e a uma força-tarefa de dedetização e limpeza envolvendo a Prefeitura e a entidade administradora, após cobranças por segurança das crianças.
36. Tragédia na Polícia Militar
Sargento é encontrado morto dentro de viatura
A 36ª posição registra um momento triste para a corporação policial. O sargento Gilmar Geraldo Ferreira, de 50 anos, foi encontrado sem vida dentro de uma viatura na rodovia MG-444, próximo a Capetinga (MG), em 26 de novembro. O caso, tratado como autoextermínio, chocou a região e levantou debates sobre a saúde mental dos agentes de segurança.
35. Desespero na Balsa
Motorista joga carro na Represa de Furnas
Um episódio dramático ocorreu em 5 de maio na travessia de balsa entre São José da Barra e Guapé (MG). Testemunhas relataram que um homem jogou seu carro deliberadamente na represa e recusou socorro, afundando com o veículo. A cena chocou os ocupantes da embarcação, que tentaram intervir sem sucesso.
34. Morte no Motel
Mal súbito interrompe encontro no Jardim Guanabara
Na noite de 2 de abril, a Polícia e o Samu foram acionados para um motel em Franca. Um homem de 57 anos sofreu um mal súbito e faleceu dentro do quarto. Acompanhado de uma mulher, ele não apresentava sinais de violência. O caso foi registrado como morte natural, mas mobilizou as autoridades para a perícia de praxe.
33. Morrer de Amor
Marido infarta e morre ao socorrer esposa
Uma das histórias mais emocionantes e lidas do ano (33ª posição). Em 5 de janeiro, Evangelista Batista de Carvalho, 61 anos, tentava levar a esposa, Maria Aparecida, ao hospital com suspeita de AVC. No caminho, tomado pelo nervosismo e medo de perdê-la, ele sofreu um infarto fulminante ao volante e morreu. A filha do casal, Jéssica, viveu momentos de terror tentando socorrer ambos na rua deserta. Maria sobreviveu, mas perdeu o companheiro de vida, que "morreu de amor", segundo a filha.
32. Acidente na Prefeitura
Entregador morre em colisão com caminhonete
Wander Pereira, de 23 anos, perdeu a vida em 2 de junho no cruzamento da Prefeitura (Prudente de Moraes x Capitão Anselmo). Testemunhas afirmaram que uma caminhonete furou o sinal vermelho, atingindo o motociclista em cheio. Durante a ocorrência, a polícia descobriu que o passageiro do veículo causador era procurado pela justiça por falta de pagamento de pensão.
31. Adeus aos Donos do Carvalho Supermercado
Casal de empresários morre na BR-262
Fechando este bloco, na 31ª posição, a trágica morte de Chico e Cida Carvalho, proprietários do Carvalho Supermercado no Aeroporto II. O casal francano faleceu em 6 de setembro após a caminhonete em que viajavam colidir de frente com uma carreta em Minas Gerais. Eles visitavam a família na cidade natal. O mercado permaneceu fechado em luto, comovendo a clientela fiel da zona sul.
Acompanhe a série
Nesta segunda-feira, 29, a Retrospectiva 2025 avança para as matérias que ocuparam do 30º ao 21º lugar. Acompanhe no portal GCN/Sampi.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.