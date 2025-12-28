A série especial do portal GCN/Sampi chega ao bloco das matérias que ocuparam da 40ª à 31ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:

40. Queda Fatal na Santos Dumont

Empresário morre atropelado após cair de ponte

Na noite de 8 de dezembro, um acidente trágico tirou a vida do empresário Fabrício Henrique de Abreu Feliciano, de 37 anos. Ele caiu da ponte da avenida Santos Dumont e foi atingido por uma carreta na rodovia Cândido Portinari. Fabrício foi arrastado por 60 metros e não resistiu. Pai de dois filhos, sua morte gerou grande comoção.