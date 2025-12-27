A série especial do portal GCN/Sampi chega ao bloco das matérias que ocuparam da 50ª à 41ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:

50. Tragédia antes da festa

Pai morre no trânsito enquanto esposa preparava aniversário do filho

A notícia que abre o Top 50 comoveu Franca. Em 8 de novembro, Ruan Carlos Costa de Faria, de 29 anos, morreu ao colidir sua moto em um poste na avenida Hélio Palermo. A tragédia ganhou contornos ainda mais tristes com a revelação da mulher: ela estava em casa enchendo bexigas para a festa de 3 anos do filho do casal quando recebeu a notícia fatal. Câmeras registraram o acidente na rotatória da "Ponte Preta".