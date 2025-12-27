A série especial do portal GCN/Sampi chega ao bloco das matérias que ocuparam da 50ª à 41ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:
50. Tragédia antes da festa
Pai morre no trânsito enquanto esposa preparava aniversário do filho
A notícia que abre o Top 50 comoveu Franca. Em 8 de novembro, Ruan Carlos Costa de Faria, de 29 anos, morreu ao colidir sua moto em um poste na avenida Hélio Palermo. A tragédia ganhou contornos ainda mais tristes com a revelação da mulher: ela estava em casa enchendo bexigas para a festa de 3 anos do filho do casal quando recebeu a notícia fatal. Câmeras registraram o acidente na rotatória da "Ponte Preta".
49. Golpe de R$ 358 mil
Gerente de banco desvia dinheiro de empresário francano
Um esquema de estelionato dentro de uma agência do Santander garantiu a 49ª posição. Um gerente utilizou a conta de um "laranja" para desviar mais de R$ 350 mil de um cliente com baixa movimentação bancária. A Polícia Civil desvendou o crime após o empresário notar transações suspeitas. O banco ressarciu a vítima, e o gerente confessou o crime.
48. Luto em Claraval
Adolescente de 14 anos morre em acidente de moto
A morte precoce da estudante Larissa Rodrigues Alves de Souza, de apenas 14 anos, abalou a cidade de Claraval (MG) e repercutiu em Franca, onde a jovem tinha familiares. Filha de comerciantes conhecidos, ela teria pegado a moto escondida e colidido contra uma árvore na zona rural em 13 de outubro.
47. Tensão nas alturas
Homem sobe em torre e mobiliza Franca por 3 horas
No dia 22 de janeiro, um homem subiu em uma torre de telefonia na saída para Ibiraci (MG), ameaçando se jogar após o fim de um relacionamento. Após negociações, ele foi resgatado via rapel, sob aplausos da multidão.
46. O Milagre de Davi
Bebê declarado morto volta à vida durante oração
Uma das histórias mais impressionantes do ano ocupa a 46ª posição. Em Morro Agudo, o pequeno Davi, de 1 ano, foi declarado morto após afogamento. A médica já preenchia o atestado de óbito quando a avó iniciou uma oração fervorosa. Inexplicavelmente, a criança voltou a apresentar sinais vitais, emocionando a equipe médica que rasgou o documento de óbito. O caso, tratado como milagre, gerou uma grande campanha de doação de sangue pela recuperação do bebê.
45. A "Casa" no Canteiro
Megabarraca de morador de rua chama atenção na Zona Norte
Na 45ª colocação, uma barraca de grandes proporções, construída com lonas e madeira no canteiro das avenidas Flávio Rocha e Willian Azzuz, expôs a realidade das 825 pessoas em situação de rua na cidade. A estrutura era capaz de abrigar quatro pessoas.
44. Acidente na Hélio Palermo
A morte instantânea de Ruan Carlos
Esta matéria (44ª posição) noticiou o fato do acidente que vitimou Ruan Carlos (mencionado no item 50), focando na dinâmica da colisão. O jovem perdeu o controle na rotatória da "Ponte Preta", subiu na calçada e bateu violentamente contra um poste, morrendo na hora.
43. A Luta de Ana Caroline
Jovem de 28 anos perde batalha contra o câncer de mama
A história de Ana Caroline de Souza, que compartilhava sua luta contra o câncer nas redes sociais, comoveu a cidade. Com a biografia "vencendo o câncer de mama aos 28 anos", ela inspirava muitos, mas faleceu em 16 de agosto devido a uma metástase no fígado, no dia em que faria a cirurgia para retirada do tumor. Ela deixou um filho pequeno.
42. Adeus à educadora
Morte de orientadora escolar gera comoção no ensino municipal
A 42ª posição destaca o luto pela morte de Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, de 42 anos. Orientadora na EMEB Prof. Florestan Fernandes, ela morreu vítima de broncoaspiração em 20 de outubro. Sindicato, colegas e familiares prestaram homenagens à servidora, lembrada por sua dedicação e generosidade.
41. Luto na Gastronomia
Proprietária da Casa do Frango Assado morre de infarto
Fechando o Top 50 deste bloco, a morte da empresária Renata Henrique Garcia de Carvalho, de 57 anos. Dona da tradicional "Casa do Frango Assado" na Vila Santos Dumont, ela morreu em 27 de fevereiro após um infarto. A notícia gerou centenas de mensagens de carinho de clientes e amigos nas redes sociais.
