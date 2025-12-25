A série especial do portal GCN/Sampi chega ao bloco das matérias que ocuparam da 70ª à 61ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:
70º – Morte em operação contra o PCC
A Operação Prisma, deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital), terminou com a morte de Matheus Henrique Cintra, de 30 anos, durante o cumprimento de mandado no bairro City Petrópolis. A versão oficial apontou reação armada do suspeito, enquanto a mulher contestou, afirmando que ele não portava arma e havia deixado o crime.
69º – 55 anos de espera: o DNA que trouxe frustração
A busca incansável de Maria Esmeraldina Apolinário, de 77 anos, pelo filho desaparecido em 1970, voltou ao centro das atenções. O exame de DNA particular descartou o vínculo com João Luiz, que acreditava ser o menino Mauro. O resultado negativo foi mais um capítulo doloroso de uma história que atravessa gerações e emocionou leitores pela perseverança da mãe, que, mesmo após décadas, segue acreditando em um reencontro.
68º – Solidariedade na estrada salva idoso em situação de risco
O resgate de Waldeir Oliveira Ribeiro, encontrado desorientado na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG), destacou o papel do voluntariado. A atuação do resgatista Thales Dantes foi decisiva para identificar o idoso, levá-lo a atendimento médico e reencontrar sua família em Minas Gerais.
67º – Execução em mercado reforça alerta sobre violência urbana
O assassinato de Max Justiniano de Souza, o “Tuquinha”, dentro de um mercado no Jardim Ângela Rosa, chocou a cidade pela frieza da ação. Executado com vários tiros, o crime foi atribuído a um possível acerto de contas ligado ao tráfico.
66º – Sesi Franca chega ao NBB como “time a ser batido”
Em meio a tantas notícias duras, o esporte trouxe orgulho à cidade. Atual campeão, o Sesi Franca Basquete assumiu a responsabilidade de buscar o pentacampeonato. A temporada começou sob altas expectativas e grande atenção do público francano.
65º – Morte de comerciante expõe drama da saúde pública
A morte da comerciante Nilza Guimarães de Barros, aos 58 anos, enquanto aguardava transferência hospitalar, comoveu Franca. Além da perda pessoal e familiar, o caso trouxe à tona discussões sobre regulação de vagas, atendimento de emergência e os limites do sistema público de saúde. Nilza foi lembrada como mulher alegre, religiosa e muito querida na comunidade.
64º – Caravana da Coca-Cola reacende o espírito natalino
Em contraste com tantas tragédias, o anúncio da Caravana Iluminada da Coca-Cola trouxe leveza e nostalgia. A confirmação da passagem do desfile por Franca movimentou moradores e redes sociais.
63º – Vídeo atribuído a técnico gera crise e debate sobre fake news
A circulação de um suposto vídeo envolvendo o técnico da Francana, Wantuil Rodrigues, causou forte impacto no esporte local. O treinador, o clube e o atleta citado — menor de idade — negaram a veracidade das imagens, classificadas como montagem. O episódio evidenciou os riscos da desinformação, o uso indevido de tecnologia e a necessidade de cautela antes de julgamentos públicos.
62º – Professora morre em grave acidente na Rodovia do Café
A morte da professora Johanna Ferreira, de 52 anos, em colisão na rodovia Irineu Rodrigues, provocou grande comoção. Educadora querida e recém-aprovada em concurso para coordenação pedagógica, Johanna teve sua trajetória interrompida enquanto se dirigia a um evento religioso.
61º – Corpo encontrado em estação de esgoto gera investigação
Fechando este bloco da retrospectiva, a morte de Emerson dos Santos Silva, de 29 anos, encontrado em uma vala da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no Jardim Santa Bárbara, levantou questionamentos sobre as circunstâncias do óbito. Sem sinais aparentes de violência, o caso ficou sob investigação da Polícia Civil.
