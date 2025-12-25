A série especial do portal GCN/Sampi chega ao bloco das matérias que ocuparam da 70ª à 61ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:

70º – Morte em operação contra o PCC

A Operação Prisma, deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital), terminou com a morte de Matheus Henrique Cintra, de 30 anos, durante o cumprimento de mandado no bairro City Petrópolis. A versão oficial apontou reação armada do suspeito, enquanto a mulher contestou, afirmando que ele não portava arma e havia deixado o crime.