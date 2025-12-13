Um tremor de terra de magnitude 3,9 foi registrado na noite de sexta-feira, 12, na região de Araxá (MG), a cerca de 170 km de Franca. O abalo ocorreu às 22h10min41s, no horário de Brasília, e foi detectado pelo Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), em parceria com a RSBR (Rede Sismográfica Brasileira).

Segundo a USP, o tremor teve magnitude 3,9 mR - escala brasileira equivalente à Richter - e foi percebido por moradores da região. Por meio do sistema “Sentiu Aí?”, disponibilizado pelo Centro de Sismologia, mais de 50 pessoas relataram ter sentido o abalo. A Defesa Civil também entrou em contato com os sismólogos, e, até o momento, não há registro de danos materiais nem de feridos.

Apesar de causar apreensão na população, episódios como esse não são raros no país. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, tremores de baixa magnitude, entre 2 e 3, ocorrem praticamente todas as semanas em alguma região do Brasil. Eventos um pouco mais intensos, como o registrado em Araxá, são menos frequentes e acontecem, em média, cerca de duas vezes por ano em todo o território nacional.