Um tremor de terra de magnitude 3,9 foi registrado na noite de sexta-feira, 12, na região de Araxá (MG), a cerca de 170 km de Franca. O abalo ocorreu às 22h10min41s, no horário de Brasília, e foi detectado pelo Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), em parceria com a RSBR (Rede Sismográfica Brasileira).
Segundo a USP, o tremor teve magnitude 3,9 mR - escala brasileira equivalente à Richter - e foi percebido por moradores da região. Por meio do sistema “Sentiu Aí?”, disponibilizado pelo Centro de Sismologia, mais de 50 pessoas relataram ter sentido o abalo. A Defesa Civil também entrou em contato com os sismólogos, e, até o momento, não há registro de danos materiais nem de feridos.
Apesar de causar apreensão na população, episódios como esse não são raros no país. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, tremores de baixa magnitude, entre 2 e 3, ocorrem praticamente todas as semanas em alguma região do Brasil. Eventos um pouco mais intensos, como o registrado em Araxá, são menos frequentes e acontecem, em média, cerca de duas vezes por ano em todo o território nacional.
Araxá e outras áreas de Minas Gerais possuem histórico de atividade sísmica. O último tremor registrado anteriormente na região ocorreu em 15 de dezembro de 2024, com magnitude 3,1 mR. Em geral, abalos dessa intensidade não provocam danos estruturais, mas podem ser sentidos pela população e gerar incômodo ou preocupação momentânea.
O Centro de Sismologia reforça que tremores de terra não podem ser previstos. Por isso, não é possível afirmar se novos abalos ocorrerão nos próximos dias.
