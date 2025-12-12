Wanderley Isolino Batista, de 49 anos, natural de Cássia (MG) e muito conhecido entre moradores de Franca e da região do Itambé, morreu na tarde dessa quinta-feira, 11, após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava manutenção em uma bomba-d'água em um rancho.

Segundo pessoas próximas, Wanderley era uma figura conhecida em diversos bairros e condomínios da cidade, onde atuava na manutenção de piscinas, jardins e áreas externas. Descrito como honesto e prestativo, era considerado amigo de muitos e lembrado pela disposição constante em ajudar.

O acidente aconteceu no momento em que ele mexia no equipamento. Ainda não se sabe por que a bomba estava ligada no instante em que ele iniciou o serviço. A descarga elétrica foi forte, sem dar chance de reação.