O pespontador Leonardo Miranda Dutra, de 34 anos, que estava desaparecido desde domingo, 16, foi localizado nesta quarta-feira, 19, em Pedregulho, cidade situada a 41 km de Franca.
Leonardo foi visto em Pedregulho nesta quarta-feira e, posteriormente, procurou espontaneamente a Polícia Civil de Pedregulho para informar que estava bem e solicitar a baixa no boletim de ocorrência de desaparecimento.
Aos policiais, Leonardo declarou que está em boas condições de saúde e integridade física, encerrando, assim, a investigação sobre seu paradeiro.
O caso havia sido registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Franca), após familiares relatarem que ele deixou a casa onde vivia, no Parque do Horto, depois de uma desavença familiar.
Leia mais: Família procura pespontador de 34 anos desaparecido em Franca
