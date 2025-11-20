O pespontador Leonardo Miranda Dutra, de 34 anos, que estava desaparecido desde domingo, 16, foi localizado nesta quarta-feira, 19, em Pedregulho, cidade situada a 41 km de Franca.

Leonardo foi visto em Pedregulho nesta quarta-feira e, posteriormente, procurou espontaneamente a Polícia Civil de Pedregulho para informar que estava bem e solicitar a baixa no boletim de ocorrência de desaparecimento.

Aos policiais, Leonardo declarou que está em boas condições de saúde e integridade física, encerrando, assim, a investigação sobre seu paradeiro.