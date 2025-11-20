20 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATUALIZAÇÃO

Pespontador que estava desaparecido é localizado em Pedregulho

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Leonardo Miranda Dutra, de 34 anos, que estava desaparecido
Leonardo Miranda Dutra, de 34 anos, que estava desaparecido

O pespontador Leonardo Miranda Dutra, de 34 anos, que estava desaparecido desde domingo, 16, foi localizado nesta quarta-feira, 19, em Pedregulho, cidade situada a 41 km de Franca.

Leonardo foi visto em Pedregulho nesta quarta-feira e, posteriormente, procurou espontaneamente a Polícia Civil de Pedregulho para informar que estava bem e solicitar a baixa no boletim de ocorrência de desaparecimento.

Aos policiais, Leonardo declarou que está em boas condições de saúde e integridade física, encerrando, assim, a investigação sobre seu paradeiro.

O caso havia sido registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Franca), após familiares relatarem que ele deixou a casa onde vivia, no Parque do Horto, depois de uma desavença familiar.

Leia mais: Família procura pespontador de 34 anos desaparecido em Franca

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários