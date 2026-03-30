A vítima do grave acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira, 30, no aterro sanitário de Franca, foi identificada como Bruno Santos Pereira, de 37 anos.

Segundo informações apuradas no local, Bruno auxiliava na manobra de um caminhão durante o descarte de resíduos quando acabou entrando em um ponto cego do veículo. O motorista, um homem de 63 anos, com anos de experiência na função, não percebeu a presença do trabalhador e acabou atropelando a vítima.

Muito abalado, o condutor relatou aos policiais que só se deu conta do ocorrido após ser alertado por outros colegas de trabalho.