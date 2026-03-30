A vítima do grave acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira, 30, no aterro sanitário de Franca, foi identificada como Bruno Santos Pereira, de 37 anos.
Segundo informações apuradas no local, Bruno auxiliava na manobra de um caminhão durante o descarte de resíduos quando acabou entrando em um ponto cego do veículo. O motorista, um homem de 63 anos, com anos de experiência na função, não percebeu a presença do trabalhador e acabou atropelando a vítima.
Muito abalado, o condutor relatou aos policiais que só se deu conta do ocorrido após ser alertado por outros colegas de trabalho.
"O motorista ainda disse que tem muitos anos que trabalha com isso, mas é a primeira vez que algo assim acontece”, disse o sargento Pablicio Vilela Silva.
Ainda segundo as informações do PM, o veículo estava com a documentação regular, assim como a CNH do motorista.
Bruno trabalhava na coleta de resíduos em empresas da cidade e realizava a descarga no aterro no momento do acidente.
Empresa emite nota de pesar
Em nota oficial, o Grupo ESSE manifestou profundo pesar pela morte do colaborador.
A empresa informou que está prestando todo o apoio necessário à família, com acolhimento e acompanhamento neste momento de dor.
Ainda segundo o comunicado, o acidente envolveu um caminhão de uma empresa externa, que não integra a frota do grupo. O Grupo ESSE destacou também que abriu procedimentos internos de apuração e iniciou uma investigação rigorosa sobre o caso.
A nota reforça que a segurança e o cuidado com as pessoas são valores fundamentais da empresa.
Prefeitura acompanha investigação
A Prefeitura de Franca também se manifestou por meio de nota, informando que o aterro sanitário é administrado por uma empresa terceirizada, responsável pelos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana.
O município afirmou que irá acompanhar o processo de apuração, lamentou o acidente e se solidarizou com familiares e amigos da vítima
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