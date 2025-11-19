A Polícia Civil investiga o desaparecimento do pespontador Leonardo Miranda Dutra, de 34 anos, morador do Parque do Horto, na região Norte de Franca. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira, 19, na Central de Polícia Judiciária.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento teria ocorrido na tarde de domingo, 16, após uma desavença familiar na casa onde Leonardo vivia. Segundo o irmão, Elvis Miranda Dutra, que fez o registro, uma tia – proprietária do imóvel – teria pedido que Leonardo deixasse o local. Desde então, ele não foi mais visto.

Elvis disse que não sabe a roupa que Leonardo vestia no momento em que saiu a pé da casa. Ele saiu com o celular, mas o aparelho só dá desligado.