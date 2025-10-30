Mais um depósito clandestino de bebidas com fortes indícios de falsificação foi descoberto na manhã desta quinta-feira, 30. A Polícia Civil de Franca, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), cumpriu um mandado de busca na Vila Chico Júlio.

No local, os policiais encontraram um cenário de completa falta de higiene e um esquema montado para o envase de bebidas alcoólicas com líquidos sem identificação em garrafas de marcas conhecidas.

Garrafas, galões e garrafões plásticos estavam espalhados em baldes, caixotes sujos e pelo chão, com líquidos de procedência duvidosa.