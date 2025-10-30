Mais um depósito clandestino de bebidas com fortes indícios de falsificação foi descoberto na manhã desta quinta-feira, 30. A Polícia Civil de Franca, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), cumpriu um mandado de busca na Vila Chico Júlio.
No local, os policiais encontraram um cenário de completa falta de higiene e um esquema montado para o envase de bebidas alcoólicas com líquidos sem identificação em garrafas de marcas conhecidas.
Garrafas, galões e garrafões plásticos estavam espalhados em baldes, caixotes sujos e pelo chão, com líquidos de procedência duvidosa.
Durante a ação, um caminhão em nome do investigado foi localizado estacionado em frente à casa, carregado com diversas caixas de destilados suspeitos. O proprietário, que se apresentou como organizador de eventos, não possuía qualquer documentação para comprovar a origem das bebidas.
De acordo com a DIG, foram apreendidos materiais utilizados na falsificação, como garrafas com rótulos de marcas conhecidas, entre elas Red Label, Smirnoff e Jurupinga, além de recipientes com “torneirinhas” para facilitar o enchimento das garrafas. O cheiro forte de álcool tomava conta do ambiente.
O local já vinha sendo alvo de investigação da Polícia Civil, após denúncias de que ali funcionava um ponto de armazenamento e envase irregular. Todo o material apreendido será periciado para confirmar a natureza e a composição dos líquidos encontrados.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). As bebidas e equipamentos apreendidos foram recolhidos e permanecerão à disposição da Justiça.
Esta é a segunda prisão por suspeita de falsificação de bebidas em Franca, em dois dias.
