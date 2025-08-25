Morre Benício, 4 anos, após batalha contra câncer em Franca

Depois de uma luta intensa contra um câncer raro, o garotinho Benício Cândido de Jesus, de 4 anos, não resistiu à doença e morreu neste domingo, 24, em Franca.
A doença foi diagnosticada com pineoblastoma grau 4, quando a criança tinha 2 anos. Durante o tratamento, foram feitas várias correntes de solidariedade. O pequeno Beni enfrentou uma verdadeira maratona de tratamentos, internações, sessões de quimioterapia, transplante de medula óssea em Barretos e dezenas de sessões de radioterapia na cabeça e na coluna, realizadas em Franca.
Em setembro de 2024, o menino surpreendeu médicos e familiares ao entrar em remissão, protagonizou um momento emocionante ao bater o sininho no hospital que estava internado em Franca, celebrando a aparente vitória contra a doença.
No entanto, dois meses depois, em novembro, novos exames apontaram o retorno do câncer, com múltiplos pontos na coluna, e os médicos descartaram a possibilidade de cura, iniciando um tratamento paliativo.
O corpo de Benício está sendo velado nesta segunda-feira, 24, no Velório Memorial Nova Franca e seu sepultamento será às 10h, no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
Leia mais:
Benício, de 4 anos, luta pela vida e precisa de doações urgentes
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.