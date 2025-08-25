Morre Benício, 4 anos, após batalha contra câncer em Franca

Depois de uma luta intensa contra um câncer raro, o garotinho Benício Cândido de Jesus, de 4 anos, não resistiu à doença e morreu neste domingo, 24, em Franca.

A doença foi diagnosticada com pineoblastoma grau 4, quando a criança tinha 2 anos. Durante o tratamento, foram feitas várias correntes de solidariedade. O pequeno Beni enfrentou uma verdadeira maratona de tratamentos, internações, sessões de quimioterapia, transplante de medula óssea em Barretos e dezenas de sessões de radioterapia na cabeça e na coluna, realizadas em Franca.

Em setembro de 2024, o menino surpreendeu médicos e familiares ao entrar em remissão, protagonizou um momento emocionante ao bater o sininho no hospital que estava internado em Franca, celebrando a aparente vitória contra a doença.