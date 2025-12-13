Um homem de 42 anos ficou ferido após uma agressão registrada na madrugada deste sábado, 13, na avenida Santos Dumont, em Franca. O caso aconteceu nas proximidades da rotatória do bairro São Joaquim, após uma discussão, e o agressor fugiu do local.

Segundo informações apuradas, a confusão envolveu pessoas que estavam reunidas nas proximidades de um posto de combustível durante a madrugada, onde havia consumo de bebidas alcoólicas. Em determinado momento, a discussão se intensificou.

Durante o desentendimento, um dos envolvidos teria se apoderado de um pedaço de madeira e desferido vários golpes contra a vítima, atingindo principalmente a região da cabeça. O homem sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.