14 de dezembro de 2025
AGRESSÃO

Confusão na madrugada termina em tentativa de homicídio em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/WhatsApp/GCN
Vítima sendo atendida em ambulância após agressão
Vítima sendo atendida em ambulância após agressão

Um homem de 42 anos ficou ferido após uma agressão registrada na madrugada deste sábado, 13, na avenida Santos Dumont, em Franca. O caso aconteceu nas proximidades da rotatória do bairro São Joaquim, após uma discussão, e o agressor fugiu do local.

Segundo informações apuradas, a confusão envolveu pessoas que estavam reunidas nas proximidades de um posto de combustível durante a madrugada, onde havia consumo de bebidas alcoólicas. Em determinado momento, a discussão se intensificou.

Durante o desentendimento, um dos envolvidos teria se apoderado de um pedaço de madeira e desferido vários golpes contra a vítima, atingindo principalmente a região da cabeça. O homem sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.

Após a agressão, o autor deixou o local antes da chegada das autoridades. O caso foi registrado e deve ser investigado para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar o responsável.

