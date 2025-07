Pedreiro consegue vaga e agora precisa de doação de sangue

"Não fez a cirurgia ainda, porque deu alteração no exame. Ele estava com o sangue ralo, era perigoso. Vão fazer novos exames pra ver se faz hoje (sexta-feira) a cirurgia, ele passou da intubação para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva)", diz Thais Saqueto, afilhada de Hélio.

Além do quadro inicial de infecção urinária, Hélio também enfrenta complicações intestinais, o que agravou seu estado de saúde. Segundo o relato da família, ele precisará passar por cirurgia.

O pedreiro Hélio Geraldo, de 61 anos, conseguiu ser transferido para a Santa Casa de Franca , na madrugada desta quinta-feira, 3, após ficar esperando vaga desde domingo, 29, no Pronto-socorro "Dr Álvaro Azzuz". A remoção ocorreu por volta das 00h30 e, segundo familiares, os exame deram alterações. Agora, ele precisa urgentemente de doações de sangue.

A família pede a solidariedade da população e orienta que as doações sejam feitas no Hemocentro de Franca, localizado na avenida Dr. Hélio Palermo, 4.181, Recanto Itambé, informando o nome completo do paciente: Hélio Geraldo.

Hemocentro de Franca

Os horários de atendimento são:

Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h

Sábados: das 7h às 11h

Domingos: fechado

Quem pode doar?