Um jovem de 29 anos morreu na noite dessa quinta-feira, 18, após não resistir a graves queimaduras provocadas durante um churrasco em sua casa, em Igarapava, a 85 km de Franca. Leandro Nogueira estava internado no HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto, onde acabou não resistindo aos ferimentos.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no dia 26 de novembro, na casa do analista de sistemas, no loteamento Maria da Conceição.
Ele foi socorrido e no mesmo dia encaminhado ao HC-UE (Hospital das Clínicas - Unidade de Emergência de Ribeirão Preto), onde permaneceu internado em estado grave.
O boletim foi registrado após comunicação oficial do hospital à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Após exames, o corpo deverá ser liberado ainda nesta sexta-feira, 19, para velório e sepultamento.
“Descansa em paz, primo Leandro. Compartilho a dor de seus pais, porque nesta hora faltam palavras para tantas dores vividas neste ano”, despediu a prima Eclesiana Nogueira Dos Santos, nas redes sociais.
