Um jovem de 29 anos morreu na noite dessa quinta-feira, 18, após não resistir a graves queimaduras provocadas durante um churrasco em sua casa, em Igarapava, a 85 km de Franca. Leandro Nogueira estava internado no HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no dia 26 de novembro, na casa do analista de sistemas, no loteamento Maria da Conceição.

Ele foi socorrido e no mesmo dia encaminhado ao HC-UE (Hospital das Clínicas - Unidade de Emergência de Ribeirão Preto), onde permaneceu internado em estado grave.