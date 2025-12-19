O mecânico Elder Aparecido Gotardo, de 37 anos, morreu na Santa Casa de Franca pouco depois de dar entrada no hospital. Ele ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, 19, na avenida Sidney Romeu de Andrade, no bairro City Petrópolis, na região Norte da cidade.
Elder conduzia um carro que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão, na via que liga o bairro City Petrópolis à Penitenciária de Franca e ao Posto Paineirão. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do veículo por equipes de resgate.
Elder era mecânico, morava atualmente no Jardim Aeroporto e trabalhava na região onde ocorreu o acidente. Ele retornava do trabalho no momento da colisão.
O homem foi socorrido em estado grave por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou interditado na avenida. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para álcool.
Até a publicação desta matéria, informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.