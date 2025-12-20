20 de dezembro de 2025
Homem é retirado do porta-malas, espancado e sofre convulsão

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Rapaz agredido recebendo atendimento da equipe do Samu
Rapaz agredido recebendo atendimento da equipe do Samu

Um homem ainda não identificado foi brutalmente agredido na tarde deste sábado, 20, no Jardim Califórnia, em Franca.

Segundo testemunhas, um carro preto chegou à rua Colifeu Azevedo Marques e, em seguida, três homens desceram do veículo. Eles teriam retirado a vítima de dentro do porta-malas, jogado o homem violentamente ao chão e iniciado uma série de agressões.

Os agressores desferiram diversos chutes, principalmente na região da cabeça. Durante o ataque, a vítima chegou a convulsionar e ficou desacordada no local.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. O homem foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar também esteve no local, realizou os primeiros levantamentos e agora o caso seguirá para investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

