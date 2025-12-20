Um homem ainda não identificado foi brutalmente agredido na tarde deste sábado, 20, no Jardim Califórnia, em Franca.

Segundo testemunhas, um carro preto chegou à rua Colifeu Azevedo Marques e, em seguida, três homens desceram do veículo. Eles teriam retirado a vítima de dentro do porta-malas, jogado o homem violentamente ao chão e iniciado uma série de agressões.

Os agressores desferiram diversos chutes, principalmente na região da cabeça. Durante o ataque, a vítima chegou a convulsionar e ficou desacordada no local.