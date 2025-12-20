"Meu filho agora não é mais meu, é de Deus.” A frase, narrada em meio à dor, resume o sentimento de Keit Juliane da Silva Oliveira, de 34 anos, mãe de Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, que morreu na última terça-feira, 16, após 19 dias internado na Santa Casa de Franca.

Leandro era o filho mais velho e deixou um menino de apenas 3 anos, a quem, segundo a mãe, amava incondicionalmente. “Ele daria a vida pelo filho. Qual mãe ou pai não faria isso?! Eu, se fosse possível, teria trocado a minha vida pela dele”, desabafou Keit.

O jovem se envolveu em um grave acidente de moto no dia 27 de novembro, no Distrito Industrial, na região Oeste da cidade, quando perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. Socorrido em estado grave, permaneceu internado por quase três semanas, enquanto familiares e amigos se uniam em correntes de oração e mobilizações nas redes sociais em busca de uma vaga em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).