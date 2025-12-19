Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou um homem em estado grave na tarde desta sexta-feira, 19, na avenida Sidney Romeu de Andrade, no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca.

O acidente ocorreu na via que liga a região do City Petrópolis à Penitenciária de Franca e ao "Paineirão".

O motorista do carro ficou preso às ferragens após o impacto. Ele foi retirado do veículo por equipes de resgate e socorrido em estado grave por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.