Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou um homem em estado grave na tarde desta sexta-feira, 19, na avenida Sidney Romeu de Andrade, no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca.
O acidente ocorreu na via que liga a região do City Petrópolis à Penitenciária de Franca e ao "Paineirão".
O motorista do carro ficou preso às ferragens após o impacto. Ele foi retirado do veículo por equipes de resgate e socorrido em estado grave por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.
As causas do acidente ainda serão apuradas.
O trânsito na avenida ficou interditado durante o atendimento da ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.