Peão tem alta da Santa Casa e vence o maior torneio: a vida

A mãe de Diógenes, Celina Silva, celebrou o momento com emoção, “Meu filho teve alta e está se recuperando bem, graças a Deus”, disse. “Ele foi muito bem tratado na Santa Casa pelos médicos e enfermeiras. Sou muito grata a todos pelo carinho e dedicação.”

Após dias de luta pela vida, Diógenes, que mora no bairro Recreio Campo Belo, em Franca, apresenta evolução positiva em seu quadro clínico. Ele havia sofrido traumatismo craniano ao cair e bater a cabeça no chão, sendo socorrido em estado grave ao pronto-socorro de Franca e, em seguida, transferido à Santa Casa, onde permaneceu internado sob cuidados intensivos.

No momento do acidente, Diógenes se preparava para participar de rodeios profissionais e, mesmo sendo experiente na montaria, perdeu o controle durante o treino, o que resultou na queda violenta.

Agora, fora do hospital e ao lado da família, ele segue em acompanhamento médico e se recupera com apoio e esperança. A família agradece todas as orações e mensagens de apoio recebidas durante o período crítico.

