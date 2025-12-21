Uma confusão durante um evento de formatura na Escola Estadual “Adelmo Francisco da Silva”, no bairro São Domingos, em Franca, gerou revolta entre pais, alunos e familiares na noite de terça-feira, 16. Durante o tumulto, um adolescente de 15 anos foi agredido por um homem adulto e chegou a ficar desacordado dentro da escola.

Segundo testemunhas, o evento transcorria normalmente quando o garoto estava com outros adolescentes no andar superior do prédio. Em determinado momento, um homem subiu até o local e desferiu um soco no jovem, que caiu ao chão, causando pânico entre os presentes.

Uma avó que acompanhava a formatura do neto e preferiu não se identificar relatou com indignação o que presenciou. "Um rapazinho de 15 anos estava com a turminha dele lá em cima, no segundo andar, sentado na mureta, enchendo a paciência, coisa de adolescente mesmo. Aí um senhor apelou, subiu lá, deu um soco no menino e o derrubou lá de cima.”