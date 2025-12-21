Uma confusão durante um evento de formatura na Escola Estadual “Adelmo Francisco da Silva”, no bairro São Domingos, em Franca, gerou revolta entre pais, alunos e familiares na noite de terça-feira, 16. Durante o tumulto, um adolescente de 15 anos foi agredido por um homem adulto e chegou a ficar desacordado dentro da escola.
Segundo testemunhas, o evento transcorria normalmente quando o garoto estava com outros adolescentes no andar superior do prédio. Em determinado momento, um homem subiu até o local e desferiu um soco no jovem, que caiu ao chão, causando pânico entre os presentes.
Uma avó que acompanhava a formatura do neto e preferiu não se identificar relatou com indignação o que presenciou. "Um rapazinho de 15 anos estava com a turminha dele lá em cima, no segundo andar, sentado na mureta, enchendo a paciência, coisa de adolescente mesmo. Aí um senhor apelou, subiu lá, deu um soco no menino e o derrubou lá de cima.”
A mulher afirmou que o adolescente caiu desacordado no chão e que o agressor conseguiu fugir. “O menino caiu de uma altura enorme e ficou desacordado. Ninguém conseguiu pegar o cara, ele fugiu. E o menino continuou desacordado".
"Você acredita que a escola ainda queria continuar com a formatura? Os pais começaram a ir embora, todo mundo assustado, as crianças em choque, meus netos ficaram muito abalados", completou.
Ainda segundo a avó, o adolescente sofreu fratura na clavícula devido à queda. "Olha, o ser humano está deixando de ser humano, viu?", concluiu.
Estado
A Secretaria Estadual de Educação confirmou o registro da ocorrência e informou que a escola prestou todo o apoio necessário, incluindo o acionamento do socorro. O adolescente foi encaminhado à Santa Casa de Franca, onde recebeu atendimento médico.
De acordo com a secretaria, nem o adolescente nem o agressor têm vínculo com a escola, e o homem envolvido não é funcionário da unidade. Segundo a pasta, a prioridade foi garantir o atendimento médico imediato ao menor.
A Polícia deve investigar o caso para identificar o agressor e apurar as circunstâncias da agressão.
