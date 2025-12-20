O garotinho Davi Miguel, de 11 anos, conhecido em Franca pela sua história de luta pela vida, comemorou sua formatura 5º ano do ensino fundamental, na última terça-feira, 16. Ele estuda na Escola Municipal "Aldo Prata", no bairro City Petrópolis, na Zona Norte da cidade, região onde a família mora.

A família comemora mais uma etapa na vida do menino que nasceu com uma doença rara e desafia a medicina. Logo após o nascimento, Davi Miguel foi diagnosticado com a doença da inclusão das microvilosidades intestinais, que impede a absorção de nutrientes pelo organismo. Por isso, a única forma de alimentá-lo é pelo sistema venoso, por meio da nutrição parenteral.

Davi precisa de acompanhamento médico diário e, neste ano, sofreu com sequenciais internações por causa de inflamação devido à necessidade de implantação de cateter para se alimentar. “Apesar dos altos e baixos dele, durante o ano, às vezes alguma internação, não dá para participar do ano letivo completo, mas graças a Deus deu certo. Ele conseguiu fazer a formatura do quinto ano", disse o pai do garoto, Jesimar Gama.