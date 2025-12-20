O garotinho Davi Miguel, de 11 anos, conhecido em Franca pela sua história de luta pela vida, comemorou sua formatura 5º ano do ensino fundamental, na última terça-feira, 16. Ele estuda na Escola Municipal "Aldo Prata", no bairro City Petrópolis, na Zona Norte da cidade, região onde a família mora.
A família comemora mais uma etapa na vida do menino que nasceu com uma doença rara e desafia a medicina. Logo após o nascimento, Davi Miguel foi diagnosticado com a doença da inclusão das microvilosidades intestinais, que impede a absorção de nutrientes pelo organismo. Por isso, a única forma de alimentá-lo é pelo sistema venoso, por meio da nutrição parenteral.
Davi precisa de acompanhamento médico diário e, neste ano, sofreu com sequenciais internações por causa de inflamação devido à necessidade de implantação de cateter para se alimentar. “Apesar dos altos e baixos dele, durante o ano, às vezes alguma internação, não dá para participar do ano letivo completo, mas graças a Deus deu certo. Ele conseguiu fazer a formatura do quinto ano", disse o pai do garoto, Jesimar Gama.
"Ele estava muito feliz, e a gente também. Cada etapa para a gente é muito gratificante. Agora, no ano que vem, já vai para outra escola, para ele já é desafio, novos amigos, outra turma, mas faz parte", completou.
A família do garotinho, através do pai Jesimar e da mãe Dinea Gama, fez uma postagem emocionante nas redes sociais sobre a conclusão da etapa escolar de Davi Miguel.
Confira a postagem:
Davi Miguel, meu amor. Hoje você se forma no quinto ano, e o meu coração transborda de orgulho. Cada passo até aqui foi cheio de desafios, aprendizados e muitas conquistas. Você mostrou, todos os dias, que é forte, corajoso e determinado.
Sua Outcare não carrega apenas equipamentos importantes para a sua saúde — ela carrega também a sua história, a sua superação e a sua vontade de viver e aprender. Ser eletrodependente nunca o impediu de sonhar, de sorrir, de estudar e de seguir em frente. Pelo contrário: isso o tornou ainda mais especial e inspirador.
Que esta formatura seja apenas o começo de uma linda caminhada, com muitos sonhos realizados. Estaremos sempre ao seu lado, acreditando em você e te amando infinitamente.
Parabéns, meu filho. Você é um verdadeiro vencedor. Te amamos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.