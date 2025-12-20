A família do cafeicultor Leonardo Marangoni, de 46 anos, busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a última quinta-feira, 18.
Segundo o filho, Vinicius Marangoni, Leonardo saiu de casa a pé, sem celular, carteira ou documentos, e não avisou ninguém sobre o destino. Ainda de acordo com a família, ele seguiu até uma fazenda conhecida como Curral de Pedra, às margens de uma rodovia, onde teria passado a noite debaixo de um telhado, ao lado da estrada.
Na sexta-feira, 19, Leonardo teria parado um ônibus da empresa São Bento e viajado até Uberaba (MG). Ele desembarcou no terminal rodoviário da cidade e, desde então, não houve mais notícias sobre o paradeiro dele.
No dia do desaparecimento, o cafeicultor usava calça jeans e camiseta verde.
A família registrou o desaparecimento e pede ajuda da população. Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com as buscas deve entrar em contato com a polícia pelo telefone 190.
