A família do cafeicultor Leonardo Marangoni, de 46 anos, busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a última quinta-feira, 18.

Segundo o filho, Vinicius Marangoni, Leonardo saiu de casa a pé, sem celular, carteira ou documentos, e não avisou ninguém sobre o destino. Ainda de acordo com a família, ele seguiu até uma fazenda conhecida como Curral de Pedra, às margens de uma rodovia, onde teria passado a noite debaixo de um telhado, ao lado da estrada.

Na sexta-feira, 19, Leonardo teria parado um ônibus da empresa São Bento e viajado até Uberaba (MG). Ele desembarcou no terminal rodoviário da cidade e, desde então, não houve mais notícias sobre o paradeiro dele.