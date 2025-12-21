Dois jovens de 19 e 24 anos morreram em um grave acidente de trânsito na noite deste sábado, 20, na rodovia Altino Arantes (SP-351), no trecho entre Sales Oliveira e Morro Agudo. A batida aconteceu por volta das 20h30. Outras três pessoas ficaram feridas.

Cinco pessoas estavam no carro que, por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Leonardo Galarani e Marcelo Rodrigues, que estavam no banco da frente, morreram no local.

Outras três pessoas, que seguiam no banco traseiro, foram socorridas em estado grave. Elas foram levadas ao HBSA (Hospital Beneficente Santo Antônio), em Orlândia, onde deram entrada e precisaram ser encaminhadas para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).