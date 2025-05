Pelizaro defende que gestão de leitos públicos volte ao município

O colapso da rede pública de saúde foi debatido durante a sessão ordinária desta terça-feira, 13, na Câmara Municipal de Franca.

O encontro da manhã começou com um minuto de silêncio em homenagem a Maria Angélica dos Santos e Pedro Carlos de Morais. O caso de Maria Angélica foi destaque no portal GCN/Sampi. Ela estava internada no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", aguardando a transferência para um leito hospitalar público. No sábado, 10, ela não resistiu e morreu após ser diagnosticada com acúmulo de líquido nos pulmões, crises de falta de ar e tuberculose.

