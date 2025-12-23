Uma menina de 4 anos morreu na tarde desta terça-feira, 23, após sofrer queimaduras graves dentro da própria casa, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca. O acidente aconteceu na casa da família no período da manhã.
Segundo a Polícia Civil, a criança estava em casa com o irmão mais velho, de cerca de 8 anos, quando ele teria encontrado um isqueiro e acionado o objeto. As chamas atingiram a roupa da menina, provocando queimaduras — cerca de 70% do corpo foi afetado.
Ela foi socorrida inicialmente e levada ao Pronto-socorro Infantil Municipal "Dr. Magid Bachur Filho". Devido à gravidade do quadro, houve a transferência para a Santa Casa de Franca, mas a criança não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para esclarecer as circunstâncias do acidente doméstico. O corpo da menina foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, e o sepultamento deve acontecer nesta quarta-feira, 24.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.