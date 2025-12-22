A Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social) abriu um novo processo seletivo para a contratação de profissionais que atuarão nos Centros de Convivência Infantil da entidade em Franca. As vagas são destinadas às unidades da região Oeste (unidade 1) e da região Sul (unidade 2) e abrangem as áreas de educação, administração, alimentação e serviços gerais.
OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos, a Lasep atua nas áreas de Educação Infantil (creche) e Assistência Social (Centros Dia), em parceria com a Prefeitura de Franca.
Vagas – região Oeste (unidade 1)
- 6 vagas para professores (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério);
- 5 vagas para auxiliares de sala (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério ou estudantes de Pedagogia com, no mínimo, 50% do curso concluído);
- 5 vagas para educadores (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério);
- 3 vagas para auxiliares de limpeza (ensino fundamental completo);
- 2 vagas para educadores de apoio (Pedagogia e/ou Magistério);
- 2 vagas para cozinheiras (ensino fundamental completo e experiência);
- 2 vagas para auxiliares de cozinha/lactarista (ensino fundamental completo);
- 1 vaga para auxiliar administrativo (curso básico de qualificação ou curso técnico).
Os currículos devem ser enviados até 29 de dezembro de 2025 para o e-mail curriculoslasep1@gmail.com. Em caso de dúvidas sobre as vagas, o telefone (16) 3724-3975 está disponível para contato.
Vagas – região Sul (unidade 2)
- 10 vagas para auxiliares de sala (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério ou estudantes de Pedagogia com ao menos 50% do curso concluído);
- 9 vagas para professores (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério);
- 4 vagas para auxiliares de limpeza (ensino fundamental completo);
- 3 vagas para auxiliares de cozinha/lactarista (ensino fundamental completo);
- 2 vagas para educadores (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério);
- 2 vagas para cozinheiras (ensino fundamental completo e experiência);
- 1 vaga para educador de apoio (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério);
- 1 vaga para auxiliar administrativo (curso básico de qualificação ou curso técnico).
Para esta unidade, os currículos devem ser encaminhados até 29 de dezembro de 2025 para o e-mail curriculoslasep2@gmail.com. Em caso de dúvidas sobre as vagas, o telefone (16) 3702-3770 está disponível para contato.
Regras do processo seletivo
A Lasep esclarece que o processo seletivo não segue as normas de concurso público, mas respeita os princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. A organização, análise e avaliação dos currículos ficarão sob responsabilidade da própria instituição, conforme a legislação vigente.
É vedada, por lei, a contratação de servidores públicos, bem como de parentes em linha reta ou colateral de membros da diretoria e de ocupantes de cargos de direção da entidade.
Os candidatos aprovados serão contratados pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e deverão apresentar documentação pessoal, comprovante de endereço e comprovação da habilitação profissional exigida para o cargo. O resultado oficial do processo seletivo será divulgado por meio de edital afixado no quadro de avisos da entidade ou por contato telefônico com os candidatos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.