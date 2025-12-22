A Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social) abriu um novo processo seletivo para a contratação de profissionais que atuarão nos Centros de Convivência Infantil da entidade em Franca. As vagas são destinadas às unidades da região Oeste (unidade 1) e da região Sul (unidade 2) e abrangem as áreas de educação, administração, alimentação e serviços gerais.

OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos, a Lasep atua nas áreas de Educação Infantil (creche) e Assistência Social (Centros Dia), em parceria com a Prefeitura de Franca.

Vagas – região Oeste (unidade 1)

6 vagas para professores (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério);

5 vagas para auxiliares de sala (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério ou estudantes de Pedagogia com, no mínimo, 50% do curso concluído);

5 vagas para educadores (Licenciatura em Pedagogia e/ou Magistério);

3 vagas para auxiliares de limpeza (ensino fundamental completo);

2 vagas para educadores de apoio (Pedagogia e/ou Magistério);

2 vagas para cozinheiras (ensino fundamental completo e experiência);

2 vagas para auxiliares de cozinha/lactarista (ensino fundamental completo);

1 vaga para auxiliar administrativo (curso básico de qualificação ou curso técnico).

Os currículos devem ser enviados até 29 de dezembro de 2025 para o e-mail curriculoslasep1@gmail.com. Em caso de dúvidas sobre as vagas, o telefone (16) 3724-3975 está disponível para contato.

Vagas – região Sul (unidade 2)